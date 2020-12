Les choses ne se passent pas spécialement bien au FC Barcelone en ce moment. Dans l’attente des fameuses élections présidentielles du 24 janvier prochain qui devraient marquer un énorme tournant pour le club, ça ne va pas très bien sur le terrain, puisque l’équipe pointe à la huitième place, et est assez loin de l’Atlético de Madrid et du Real Madrid. Des soucis sportifs, institutionnels, et aussi financiers, puisque l’écurie catalane a été touchée de plein fouet par la crise du coronavirus.

Si une deuxième baisse des salaires des joueurs de l’équipe première a été actée il y a quelques jours seulement – 122 millions d’euros vont être économisés – cet épisode a fait mal au vestiaire. C’est du moins ce que nous a appris hier soir l’émission Onze de la chaîne de télévision publique catalane Esport3. Ainsi, comme l’avait officialisé le FC Barcelone, quatre joueurs avaient signé un nouveau contrat, alors que les négociations entre le vestiaire et les dirigeants battaient leur plein : Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Clément Lenglet et Marc-André ter Stegen.

Un joueur traité de Judas

Des prolongations dans le dos du reste du vestiaire, qui n’ont pas plu aux autres membres de l’effectif barcelonais. L’un des quatre joueurs cités – son nom n’est pas cité par l’émission – a même été appelé “Judas” par ses coéquipiers, signe que ces négociations parallèles n’ont pas vraiment été appréciées. Preuve encore, que le vestiaire barcelonais est loin d’être uni et que les tensions sont bel et bien là. Il y a quelques jours, la presse dévoilait également que Ronald Koeman s’en était pris, de vive voix et devant tout le vestiaire, à Riqui Puig, qu’il accusait d’avoir filtré des informations dans les médias.

Dans le même temps, on apprend également aujourd’hui, via le même média, qu’Ousmane Dembélé a encore été recadré par le staff du FC Barcelone. Concrètement, on lui reproche de ne pas apprendre de ses erreurs du passé, puisque face à Cadiz le 5 décembre dernier, il aurait senti des gênes en deuxième période, mais a préféré ne rien dire et continuer à jouer. Résultat, il souffre d’une nouvelle blessure musculaire et n’a pas pu rejouer depuis. De quoi agacer Ronald Koeman et les médecins du Barça…