La 16e journée du championnat national de première division s’est disputée le week-end passé. Les faits marquants ont été la première division de l’ASOM et le statu quo en tête du classement à la suite des matchs nuls concédés par les équipes du podium.

A l’issue de la 16e sortie en Ligue 1 Orange, l’on retiendra deux choses : la première victoire de l’ASOM en championnat cette saison et le mouvement d’ensemble opéré par le trio de tête après leur match nul. De ce fait, le podium n’a pas changé, toutes les équipes du peloton de tête ayant été tenues en échec. Conséquence, c’est le statu quo au classement. L’AS Bakaridjan (30 points) reste leader devant le Djoliba (2e, 25 points) et l’ASKO (3e, 25 points). Le Stade malien de Bamako, champion sortant qui restait sur une défaite, remonte à la 6e place avec 23 points après sa victoire sur l’AFE. Les équipes relégables sont : USBO (15e, 16 points), AS Douanes (16e, 15 points), AS Réal (17e, 14 points) et ASOM (18e, 11 points).

RESULTATS DE LA 16E JOURNEE

Vendredi 11 mars 2022

A Bamako

Stade Modibo Kéita

ASOM-US Bougouba : 2-0

Black Stars-Yeelen Olympique : 0-3

Samedi 12 mars 2022

A Bamako

Stade Modibo Kéita

AS Réal-Onze Créateurs : 0-1

AS Police-USFAS : 0-0

Dimanche 13 mars 2022

A Koulikoro

Stade DiarraH

CS Duguwolofila-Djoliba AC : 0-0

A Barouéli

Stade municipal de Baouéli

AS Bakaridjan-COB : 0-0

A Sikasso

Stade Babemba Traoré

AS Douanes-LCBA : 1-3

A Bamako

Stade Modibo Kéita

AFE-Stade Malien de Bamako : 0-2

ASKO-USC Kita : 1-1

Classement de la 16e journée

1-Bakaridjan : 30pts, 16mj, 8v, 6n, 2d, 16bp, 8bc, +8

2-Djoliba : 25pts, 16mj, 6v, 7n, 3d, 18bp, 8bc, +10

3-ASKO: 25pts, 16mj, 7v, 4n, 5d, 14bp, 11bc, +3

4-Police : 24pts, 16mj, 5v, 9n, 2d, 13bp, 10bc, +3

5-USC Kita : 23pts, 16mj, 4v, 11n, 1d, 18bp, 15bc, +3

6-Stade malien : 23pts, 16mj, 6v, 5n, 5d, 17bp, 12bc, +5

7-Onze Créateurs: 23pts, 16mj, 5v, 11n, 1d, 13bp, 8bc, +5

8- USFAS : 21pts, 16mj, 4v, 9n, 3d, 12bp, 11bc, +1

9-Duguwolofila : 21pts, 16mj, 4v, 9n, 3d, 10bp, 9bc, +1

10-COB : 21pts, 16mj, 5v, 6n, 5d, 12bp, 12bc, +0

11-Black Stars : 20pts, 16mj, 6v, 2n 8d, 10bp, 15bc, -5

12-LCBA: 19pts, 16mj, 4v, 7n, 5d, 17bp, 16bc, +1

13- Yeelen : 19pts, 16mj, 4v, 7n, 5d, 11bp, 14bc, -3

14-AFE: 17pts, 16mj, 3v, 8n, 5d, 12bp, 15bc, -3

15-USBO : 16pts, 16mj, 4v, 4n, 8d, 16bp, 22bc, -6

16-Douanes : 15pts, 16mj, 2v, 9n, 5d, 8bp, 13bc, -5

17- Réal : 14pts, 16mj, 2v, 8n, 6d, 4bp, 9bc, -5

18-ASOM : 11pts, 16mj, 1v, 8n, 7d, 8bp, 21bc, -13

