Ligue africaine des champions : Aliou Dieng, de nouveau champion d’Afrique

Face au club détenteur du titre, Al Ahly s’est imposé à l’issue d’une finale de Ligue africaine des Champions jouée en double confrontation. Vainqueurs sur le score de 2-1 à domicile au match aller, le Malien Aliou Dieng et ses coéquipiers Egyptiens ont tenu (1-1) en échec le Widad Athlétic de Casablanca lors de la manche retour disputée au Maroc le dimanche passé.

Al Ahly renforce son record avec un onzième trophée en Ligue des Champions TotalEnergies Le club égyptien a réussi à décrocher le nul (1-1) le dimanche soir au Stade Mohammed V de Casablanca face au Wydad, en match retour de la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies 2022-2023. Suffisant pour remporter la couronne après la victoire 2-1 une semaine plus tôt, lors de la manche aller au Stade International du Caire. Club le plus titré de la compétition, Al Ahly d’Egypte réconforte son record avec une onzième couronne.

En se déplaçant au Stade Mohammed V de Casablanca pour le match retour, le club égyptien était déterminé à maintenir tout au moins cette petite avance pour décrocher une onzième couronne continentale et par la même occasion, prendre sa revanche sur les Marocains qui avaient été leurs bourreaux en finale l’année dernière. Objectif atteint pour les poulains de Marcel Koller qui, malgré un jeu pas très flamboyant ont réussi à arracher un score de parité. Mené en première période suite à l’ouverture du score de Yahya Attiat Allah, le club cairote a réussi à obtenir l’égalisation à la 78ème minute, grâce à Mohamed Abdelmonem.

Comme on pouvait s’y attendre, la rencontre démarre sur un rythme infernal. Pas de round d’observation entre les deux équipes se rendent coup pour coup. Ayoub El Amloud se procure la première grosse occasion. Après une percée dans la surface égyptienne, il se loupe complètement sur son tir qui, en plus d’être écrasé, s’éloigne du cadre (13e). El Motie, le portier du Wydad est aussi obligé d’intervenir de la tête, à la lisière de sa surface de réparation pour écarter un ballon dangereux à destination de Kahraba, cherché en profondeur (15e). Le Wydad finit par prendre le contrôle du jeu et trouve l’ouverture du score sur un coup de pied arrêté. Yahya Attiat Allah, le spécialiste de l’exercice chez les Wydadis, transforme du pied gauche un coup franc à l’entrée de la surface de réparation égyptienne, permettant à son équipe de refaire son retard et même de basculer en tête grâce au but inscrit à l’extérieur (27e).

Dominé et méconnaissable, Al Ahly a du mal à véritablement relever la tête et repart au vestiaire avec un retard logique au marquoir. En seconde période, les Egyptiens réussissent progressivement à avoir le contrôle du jeu face à une équipe marocaine passée en mode gestion. Ils finiront par transpercer la défense marocaine à la 78ème minute grâce à Mohamed Abdelmonem qui réussit à prolonger de la tête un corner d’Ali Maaloul dans les filets. Le Wydad est même passé tout près de la correctionnelle dans le temps additionnel. Mais une double parade d’El Motie face à Mohamed Sherif permet de maintenir le suspense (90+2).

Junior Bouly Sambou se mêle également les pédales dans la surface sur une dernière occasion marocaine et manque l’occasion d’envoyer son équipe à l’épreuve des tirs au but (90+5). Après deux défaites en finale face au club de Casablanca (en 2017 et en 2022), Al Ahly prend finalement sa revanche et s’offre un troisième trophée lors des quatre dernières éditions de la Ligue des Champions TotalEnergies.

Titulaire lors de cette finale, l’international Aigle Aliou Dieng est de nouveau sacré champion d’Afrique.

Alassane, avec Cafonline.com

Commentaires via Facebook :