Le nouveau président de la Fédération malienne de boxe (Fémaboxe), Mahamadou Draba, nous a accordé une interview dans laquelle, il nous parle de son élection, de l’état actuel de la discipline au Mali, des défis majeurs qu’il compte relever au cours de son mandat et des difficultés auxquelles sa Fédération est confrontée aujourd’hui.

Aujourd’hui-Mali : Vous êtes président de la Fédération malienne de boxe depuis quelques jours. Comment s’est déroulée votre élection ?

Mahamadou Draba : Permettez-moi de remercier tout le public sportif malien particulier ceux de la boxe. Effectivement, l’assemblée générale l’élective de la Fédération malienne de boxe s’est tenue le samedi 1er février dernier au Palais des sports Salamatou Maïga, à l’issue de laquelle j’ai été élu. J’ai eu le mandat des délégations de toutes les ligues du Mali pour prendre la destinée de cette Fédération pour un mandat de 4 ans.

Nous étions deux candidats en lice au dernier moment, le président sortant le colonel Raoul Diakité s’est retiré de la course et j’ai été pratiquement seul sur la liste. Il est important de dire que l’élection s’est déroulée dans une ambiance conviviale avec les représentants de toutes les ligues, le représentant du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) et le représentant de la direction nationale des sports et de l’éducation physique (Dnsep).

De façon générale, comment jugez-vous l’état actuel de la boxe au Mali ?

Nous pouvons dire que l’état actuel de la boxe à un niveau acceptable et passable parce qu’il faut reconnaitre qu’avec l’ancien bureau, nous avons fait beaucoup d’efforts grâce aux appuis du président du Cnosm, Habib Sissoko, et au soutien du département des Sports. Nous avons essayé de faire ce que nous pouvions apporter à la discipline. Cependant, nous pouvions faire la gloire quelque part, notamment la participation du Mali aux Jeux olympiques de Paris-2024.

Que comptez-vous faire pour consolider les acquis et rehausser l’image de la boxe au Mali ?

Il est normal de consolider les acquis surtout par rapport à la détection et à la recherche des athlètes qui évoluent en dehors du pays au niveau de la diaspora. Nous voulons maintenir ce cap en cherchant les athlètes pétris de talents à la diaspora. En plus, nous continuons à nous battre auprès du Cnosm dans le cadre de contrat de sponsoring pour que nous puissions continuer à exécuter nos programmes d’activité en donnant plus de compétition aux enfants au niveau local. Aujourd’hui, il faut reconnaitre que le Mali a besoin de médailles et c’est les fédérations sportives nationales qui doivent travailler pour avoir ces médailles. Dans ce cas, nous sommes obligés de participer à toutes les compétitions internationales afin de donner de très bons niveaux à nos boxeurs.

Quels sont les défis majeurs que vous comptez relever au cours de ce mandat ?

Les défis, c’est surtout avoir beaucoup de médailles pour le pays. Aujourd’hui, c’est un défi pour nous d’avoir plus les médailles et aussi de participer à des toutes les compétitions internationales, notamment le championnat d’Afrique, le championnat de zone et du tournoi AES pour que notre pays puisse être au niveau de l’élite mondiale. Nous sommes en contact avec l’association internationale de boxe pour qu’elle puisse nous aider avec les formateurs afin que nous puissions avoir des juges certifiés par UBA.

Quelles sont les difficultés auxquelles la Fédération malienne de boxe est confrontée présentement ?

Comme toutes les autres fédérations sportives, nous avons un problème de sponsoring. Permettez-moi de remercier Habib Sissoko, président du Cnosm qui s’est toujours battu pour que les fédérations en voie de développement puissent avoir de ressources à travers le sponsoring Moov Africa Malitel. C’est avec ce sponsoring que nous arrivons à faire quelques compétitions au niveau national. Maintenant, c’est à nous d’aller vers la recherche d’autres partenaires pour que nous puissions atteindre nos objectifs.

Si vous avez un message à lancer au monde de la boxe, lequel serait-il ?

D’abord, je remercie le département des Sports et le Cnosm pour leur apport dans la réussite de notre assemblée générale élective. Ensuite, je les invite à nous encourager davantage tout en facilitant les sorties internationales. Pour terminer, je lance un appel à tous les athlètes de boxe d’être conciliants et d’aller vers un climat apaiser à l’image du pays.

Réalisé par Mahamadou Traoré

