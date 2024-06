Après le faux-pas de la 2è journée face à la Centrafrique, la sélection nationale a impérativement besoin de la victoire, ce soir contre le Ghana pour être sûre de rester dans le peloton de tête du groupe I. Dans les autres matches de la poule, les Comores, leaders du classement, affrontent Madagascar en Afrique du Sud, alors que la Centrafrique s’est expliquée hier avec le Tchad

Pour le compte de la 3è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Aigles du Mali affrontent ce soir le Ghana au stade du 26 Mars. Cette rencontre oppose les deux favoris de la poule I et devrait donner lieu à une belle empoignade, avec d’un côté, les Aigles en quête de rachat après le nul concédé à domicile, lors de la précédente journée face à la Centrafrique (1-1) et de l’autre, les Blacks stars qui ont impérativement besoin d’un résultat au risque d’être déjà largués.

Dans leur histoire de football, le Mali et le Ghana se sont affrontés 25 fois dont deux fois aux éliminatoires de la Coupe du monde couplées avec la Coupe d’Afrique des nations en 2009. Au match aller disputé à Bamako le 7 juin 2009, le Ghana l’a emporté 2-0 au stade du 26 Mars, avant de concéder le nul au retour à Accra (2-2). Sur l’ensemble des 25 rencontres le Mali a enregistré 4 victoires, pour 9 matches nuls et 12 défaites.

«On est conscient que ces deux matches (contre le Ghana et Madagascar, ndlr) sont très importants pour nous. Le premier objectif, c’est gagner à domicile contre le Ghana et le deuxième, aller chercher un résultat positif en Afrique du Sud contre Madagascar”, a confié le sélectionneur national Éric Sékou Chelle, lors de sa traditionnelle conférence de presse d’avant match. L’attaquant Kamory Doumbia tient le même discours que son entraîneur.

«On prépare tous les matches comme une finale parce que nous voulons participer à la prochaine Coupe du monde et entrer dans l’histoire», martèle celui qui a reçu cette année le trophée du plus beau but de la Ligue 1 française. «Le match contre le Ghana ne s’annonce pas facile parce que les Black stars font partie des meilleurs sélections du continent. Mais nous sommes confiants et nous allons tout mettre en oeuvre pour gagner et faire plaisir aux supporters que j’invite à venir massivement au stade”, promet pour sa part le milieu de terrain du RB Leipzig, Amadou Haïdara dit Doudou.

Pour mémoire, lors des deux premières journées des éliminatoires, le Mali a battu le Tchad (3-1) avant d’être tenu en échec (1-1) par la Centrafrique. Après deux journées de débats, les Aigles occupent la 2è place du groupe I avec 4 points derrière les Comores (6 points). Madagascar et le Ghana occupent, respectivement les 3è et 4è places, avec 3 points chacun devant la Centrafrique (1 point), alors que le Tchad ferme la marche avec 0 point. À l’issue des éliminatoires, les premiers de chaque poule se qualifient directement pour la phase finale de la Coupe du monde qui se disputera dans trois pays : les États-Unis, le Mexique et le Canada. La compétition regroupera 48 nations et l’Afrique sera représentée par 9 pays, avec la possibilité d’une 10è place supplémentaire.

Aujourd’hui au stade du 26 Mars

19h : Mali-Ghana

Boubacar THIERO

