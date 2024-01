Mali-Tunisie : Ecobank soulage la population de Faladié à travers l’installation d’un Fan Zone CAN sur le terrain Calcio

A l’occasion de la rencontre du groupe E entre le Mali et la Tunisie, comptant pour la 2e journée de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Ecobank Mali a un installé, le samedi 20 janvier, un Fan Zone sur le terrain Calcio de Faladié. Objectif : permettre à la population de suivre la confrontation entre les deux nations. C’était en présence de nombreux responsables de la banque panafricaine.

Après le terrain de Jakarta de Garantiguibougou, mardi, c’était au tour du terrain Calcio de Faladié d’accueillir le Fan Zone coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football de Ecobank Mali, le samedi 20 janvier, à l’occasion de la rencontre entre le Mali et la Tunisie comptant pour la 2e journée de la poule E. Comme à Garantiguibougou, l’objectif est de faire plaisir aux clients et même les prospects afin de leur permettre de suivre la rencontre en toute quiétude surtout en cette période de délestage et de coupure intempestif.

« Ça sera l’occasion pour eux de rentrer dans cette fête qu’est la CAN », a expliqué Diadié Konaré, responsable réseau d’agences à Ecobank Mali. Il vise aussi à faire connaître les activités de la banque panafricaine par la population. C’est aussi une façon pour l’institution bancaire de soutenir les Aigles dans leur campagne africaine. Toutefois, Diadié Konaré a indiqué que l’activité va continuer tout au long de la 34e édition de la CAN même en cas d’élimination des Aigles du Mali. « C’est une compétition de l’Afrique et c’est l’Afrique qui va gagner », a-t-il fait remarquer.

Le responsable réseau d’agences à Ecobank Mali s’est aussi réjoui de la mobilisation de la population de Faladié, qui est massivement sortie pour répondre à l’appel de l’institution bancaire mais aussi pour soutenir les poulains du coach Eric Sékou Chelle. « C’est une fête globale et nous souhaitons continuer de faire la fête avec elle », espère-t-il.

Cette initiative de la banque panafricaine a été fortement saluée par la population. Selon Karonga Kéïta, qui n’a pas caché sa joie, l’installation du Fan Zone Ecobank CAN à Faladié permet non seulement à plusieurs personnes de connaître les activités de Ecobank mais aussi aux jeunes du quartier de suivre le match sans aucune difficulté. « Ce qui est un motif de satisfaction et de réjouissance. Car beaucoup de personnes n’ont pas les moyens de regarder les matchs mais peuvent le suivre grâce à Ecobank », a-t-il fait remarquer.

Au passage, il faut rappeler que le Mali et la Tunisie se sont partagé les points du match nul (1-1). Les deux pays joueront leur 3e et dernier match de groupe mercredi respectivement contre la Namibie et l’Afrique du Sud.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :