Dans le cadre des Journées Fifa, le Mali recevait la Zambie les 23 et 26 septembre pour le compte de deux rencontres amicales. Si la première rencontre s’est soldée par la victoire des Aigles (1-0) sur les Chipolopolos, la seconde n’est pas arrivée à son terme après une forte pluie qui a submergé une partie de Bamako. Pris à partie, notamment sur les réseaux sociaux, le département des Sports est monté au créneau pour replacer les choses dans leur contexte. Cela, à travers un communiqué rendu public, le lendemain 27 septembre, par le Secrétaire général/PI, Mahamadou Y. Sidibé.

« Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne Monsieur Mossa Ag Attaher informe que, dans le cadre des préparatifs de la Can 2024, deux matchs amicaux programmés par la Fémafoot devraient opposer les Aigles du Mali à leurs homologues de la Zambie. Les deux matchs se sont déroulé les 23 et 26 septembre 2022, au Stade du 26 Mars.

Le deuxième match, prévu le 26 septembre a connu des perturbations à partir de la 16ème minute suite à une pluie diluvienne qui s’est abattue sur le stade et une bonne partie de la capitale. C’est ainsi que l’arbitre principal a décidé d’interrompre momentanément le match en attendant de meilleures conditions pour la reprise.

Au retour des équipes sur le terrain, n’étant pas satisfait de la présence d’eau sur la pelouse, l’arbitre a décidé d’arrêter définitivement la partie pour des raisons que lui seul pourrait expliquer.

Le temps pris pour le drainage des eaux de la forte pluie est lié à la conjugaison de plusieurs facteurs : pour une pelouse qui n’est pas couverte, les pluies continues pendant 48 heures de ces derniers jours ont créé un sol suffisamment gorgé d’eau dont la capacité d’absorption était réduite ; le stade du 26 Mars a accueilli ces derniers jours plusieurs compétitions entre autres le match délocalisé de l’équipe Chan de Guinée, le Match retour des U-23, les deux matchs de club (Djoliba et A S Réal), les séances d’entraînement liées à ces matchs.

Il est bon de préciser que les travaux de réhabilitation du Stade du 26 Mars concernent un vaste chantier qui couvre plusieurs aspects, dont la pelouse disposant d’un système de drainage d’eau et équipée de plusieurs types d’aspirateurs, ne représente qu’une unité de l’ensemble des travaux.

Par ailleurs, en Afrique comme partout dans le monde, nous avons connu des reports et des annulations de matchs dus à des pluies diluviennes ou des tornades. Faudrait-il rappeler que la Can initialement prévue en juin 2023 a été reportée par la Caf à cause des risques de perturbations liées aux fortes pluies pendant cette période de l’année. Sur d’autres continents les mêmes raisons ont prévalu pour annuler ou reporter des matchs.

Le Ministre en charge des Sports rappelle que le Stade du 26 Mars a été homologué par la Caf et la Fifa après plusieurs missions d’inspection suite à sa rénovation permettant depuis la tenue de match internationaux à domicile.

Toutefois, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne rassure que des dispositions seront prises pour permettre aux sportifs de pratiquer leurs activités dans les meilleures conditions.

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Monsieur Mossa Ag Attaher sait compter sur la bonne compréhension de toutes et de tous », peut-on lire dans ledit communiqué.

Alassane

