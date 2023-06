Dans son adresse à l’occasion de la 8e édition de la Coupe du Mali Dame et de la 62e édition de la Coupe du Mali Homme disputées respectivement le vendredi 9 et le samedi 10 juin 2023 au stade du 26 Mars, Mamoutou Touré “Bavieux” (Président de la Fédération malienne de football) a rappelé que ces deux finales sont les dernières sous l’ère du Comité Exécutif qu’il préside depuis le 29 août 2019. A ses dires, ces deux finales vont permettre à tout le Mali sportif de vibrer en communion. “De Kayes à Kidal, en passant par Ségou et Bamako, la Coupe du Mali est la seule compétition nationale qui permet au football d’exister à travers un jeu qui est le même pour tous et qui appartient à tous les fils et toutes les filles du Mali. Depuis notre élection à la tête du football malien en 2019, nous avons engagé des efforts sur certaines pistes dont, entre autres, l’engagement d’un dialogue fécond pour réconcilier les acteurs de notre football ; le développement du football malien à travers une gouvernance vertueuse de nos compétitions ; l’ouverture de plusieurs chantiers pour doter nos structures d’instruments de travail modernes pour le développement de notre football et de son environnement. Il s’agit notamment de la construction d’un nouveau Centre technique de la Fémafoot ultramoderne, sur financement de la Fifa à travers le programme Forward dans la zone aéroportuaire de Sénou ; la construction des sièges des Ligue régionales de football de Sikasso et de Gao qui sont en phase terminale et celui de Mopti qui vient de démarrer”, a-t-il rappelé.

Il a profité de son allocution pour féliciter et de remercier les membres de son association, les Ligues régionales, les clubs et les associations pour leurs engagements, leur esprit de sacrifice et leur unité d’actions pour le dialogue et la cohésion au sein de la Fédération malienne de football. Il a également profité de l’opportunité pour souhaiter la bienvenue aux présidents de ligues régionales qui viennent d’être renouvelées. Il s’agit des présidents Salaha Baby à Tombouctou, Abetta Ag Seydou à Kidal, Almoustapha Maïga à Ségou et Dr Moussa Sow à Kayes. “Ensemble et main dans la main, nous allons poursuivre les actions de développement de notre sport roi en dessinant les nouveaux contours pour sa modernisation. Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d’un environnement stable avec une communauté du football soudée et qui regarde dans la même direction. C’est seulement avec cette unité retrouvée que nous pourrons atteindre nos objectifs majeurs, pour le rayonnement de notre football”, a-t-il souligné.

Il a adressé ses remerciements au Président de la Transition, Chef de l’Etat, Colonel Assimi Goïta, au ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne qui, selon lui, ont consenti d’énormes efforts et sacrifices pour soutenir les actions de notre institution et des différentes sélections nationales. Il a exhorté les acteurs du jour, joueurs, arbitres, officiels et spectateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes pour donner une belle image à notre football et au-delà à notre cher Mali. Ce qui s’est réalisé au cours des deux finales qui se sont jouées dans le fair-play.

Siaka DOUMBIA

