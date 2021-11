Ce soir, le club de la capitale doit s’imposer à l’Ethiad Stadium s’il veut récupérer la première place du groupe A. Et voici ce que devrait réserver Mauricio Pochettino à Pep Guardiola.

Les regrets étaient immenses. Alors qu’il n’avait pas livré une prestation de haut vol, le Paris Saint-Germain tenait un succès précieux sur le terrain du RB Leipzig. Et puis un penalty concédé par Presnel Kimpembe a tout gâché (2-2). Résultat : les hommes de Mauricio Pochettino doivent absolument s’imposer ce soir s’ils veulent reprendre la première place du classement du groupe A et avoir leur destin entre leurs mains lors de la dernière journée de la phase de poules.

Vainqueurs des Citizens au Parc des Princes le 28 septembre dernier (2-0), les Parisiens savent qu’ils ont les moyens de battre les joueurs de Pep Guardiola. Mais ce soir, ils devront redoubler de concentration, car, en plus de l’enjeu sportif, les rumeurs autour de l’avenir de leur coach monopolisent l’actualité. En attendant, voici à quoi devrait ressembler le onze de départ des Rouge-et-Bleu.

Un forfait de dernière minute pour le PSG ?

Et contrairement à ce que l’on pouvait espérer, pas de changement tactique à prévoir. Comme à l’aller, Pochettino devrait miser sur une formation articulée en 4-3-3. Gianluigi Donnarumma retrouverait une place de titulaire. Devant lui, le quatuor Achraf Hakimi-Marquinhos-Presnel Kimpembe-Nuno Mendes serait aligné en défense. Enfin présent dans le groupe francilien, Sergio Ramos devrait logiquement être remplaçant. Au milieu de terrain, un gros doute.

Alors que Marco Verratti était annoncé aux côtés d’Idriss Gueye et de Georginio Wijnaldum, qui n’a pas terminé l’entraînement lui non plus, les derniers échos en provenance des suiveurs du PSG indiquent que l’Italien boitait bas après l’entraînement. Enfin, le trio magique Mbappé-Messi-Neymar devrait être chargé de faire exploser la défense adverse. Côté mancunien, on se dirige également vers un 4-3-3 avec Ederson dans les cages. Walker, Stones, Dias et Cancelo en défense. Silva, Rodri et Gündogan animeraient l’entrejeu, derrière le trio Jesus-Foden-Sterling.

