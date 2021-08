Montée en Ligue 1 : Guidars FC remplacé par l’AFE

La phase de montée en Ligue 1 Orange se disputera du 12 au 24 août à Bamako et Sikasso, les deux villes abritant les poules A et B. A l’issue de cette phase, les deux équipes championnes se qualifieront pour la Ligue 1 Orange 2021 – 2022.

La bataille pour la montée en Ligue 1 Orange du Mali donnera son coup d’envoi ce jeudi 12 août à Bamako et à Sikasso, les deux villes désignées pour abriter les deux poules. La poule A sera basée à Bamako et regroupera cinq équipes championnes des Ligues de Bamako, Kidal, Gao, Ségou et Kayes. A savoir AFE, El Widj, AJS de Bourem, le Réveil de Bas-fonds de Kéniéba et l’Espérance de Médine. Logée à Sikasso, la poule B verra la participation des représentants des Ligues de Sikasso, Koulikoro, Mopti et Tombouctou, respectivement à travers le Stade malien de Sikasso, l’US Bougouba, Débo Club de Mopti et FC Kalémé de Tombouctou.

A l’issue de cette bataille pour la montée en Ligue 1 Orange, les deux équipes championnes des deux poules disputeront la Ligue 1 Orange du Mali au titre de la saison 2021-2022. Si certains observateurs voyaient le Stade malien de Sikasso et Guidars FC tirer leurs épingles du jeu dans ce championnat de montée en première division, force est de constater que Guidars FC s’est retiré volontairement de cette course à la montée en D1. Il ne pourra plus prétendre à jouer en Ligue 1 Orange l’année prochaine. Car le club champion de la Ligue de Bamako a été déchu de son titre et remplacé par son poursuivant immédiat, à savoir Afrique Football Elite (AFE) pour représenter la Ligue de Bamako à la montée en Ligue 1. Permettre à certains de ses joueurs d’aller faire des tests ailleurs, fait partie des causes avancées par Guidars FC pour justifier son refus de représenter la Ligue de Bamako au tournoi de montée en D1. Le président de la Ligue de Bamako, Issa Sidibé, a d’ores et déjà prévenu que des conséquences suivront après que le club a été déchu de son titre. Almihidi Touré

