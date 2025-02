Parrainée par le président du Conseil national de la transition (CNT), le Général de corps d’armée Malick (représenté par le vice-président du CNT et ancien ministre des Sports, Hamèye Founé Mahalmadane), la «Nuit du Mérite sportif» du Comité national olympique et sportif du Mali a eu lieu le vendredi 31 janvier 2025. Ce dîner-gala a aussi réuni les grandes figures du sport malien autour de la reconnaissance et de la célébration des exploits sportifs. L’événement a consacré le basket-ball comme discipline phare en 2024 avec le président Jean-Claude Sidibé élu comme «Meilleur dirigeant sportif» de l’année.

Le Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) a organisé la 5e édition de sa «Nuit du Mérite sportif» vendredi dernier (31 janvier 2025). Plusieurs discours ont émaillé ce dîner-gala, dont celui du président du Cnosm. Le président Habib Sissoko a manifesté la reconnaissance du mouvement olympique et sportif malien au président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta pour les efforts consentis pour la sécurisation du territoire national et l’épanouissement de la jeunesse, notamment sportive avec la rénovation et la réalisation des infrastructures de sport à travers tout le pays. Il n’a pas manqué de rendre un hommage au président du CNT, Général de corps d’armée Malick Diaw, parrain de cette édition.

Ce manager visionnaire n’a pas non plus manqué de rendre hommage aux autorités maliennes pour leur engagement dans la reconquête de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de notre pays. «Notre pays s’est investi dans un fort sentiment patriotique, mettant un terme à près d’un siècle d’humiliation et permettant aux Maliens de retrouver leur âme. Le mouvement olympique et sportif national, qui est celui de la jeunesse, entend participer à ce renouveau patriotique», a déclaré le président Sissoko.

«Cette année, le Cnosm a reçu l’honneur d’un homme qui, avec abnégation et humilité, n’a jamais fléchi dans son engagement au service de la nation. Dans sa prestigieuse institution, il a fait de la pratique de l’exercice physique un véhicule d’énergie positive pour un travail productif. Cet homme, j’ai nommé le Général de corps d’armée Malick Diaw, président du Conseil national de transition représenté ce soit par une autre haute personnalité sportive, Monsieur le Ministre Hamèye Founé Mahalmadane», a déclaré le président Habib Sissoko.

Le président du Cnosm a aussi eu un élégant clin d’œil à l’endroit du ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé des l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) représenté par son Secrétaire général, Modibo Traoré. Dans son intervention, M. Sissoko a aussi manifesté toute sa gratitude aux partenaires, notamment au sponsor officiel Moov Africa Malitel. «Permettez-moi de saluer l’engagement des sportifs, toutes disciplines confondues, ainsi que leurs entraîneurs, les fédérations et tous ceux qui œuvrent dans l’ombre. Vous êtes des modèles d’excellence, de persévérance et de courage. En tant qu’opérateur des télécommunications et partenaire historique du Cnosm, notre mission va au-delà de la fourniture de services. Nous avons à cœur de soutenir les grandes initiatives qui unissent les gens, brisent les barrières et rapprochent les individus», a pour sa part déclaré M. Abdel Aziz Biddine, Directeur général de Moov Africa Malitel.

Cette nuit est celle de la reconnaissance du mouvement olympique et sportif à des hommes et des femmes qui ont dédié leur vie à la vulgarisation des valeurs de l’olympisme et au développement du sport. Ainsi, au nom du «Devoir de mémoire» Mamadou Lamine Agne (membre fondateur de l’USFAS), Djougal Touré (volley-ball), Kissima Sylla (athlétisme) et Me Sékou Keïta dit Me Cheick (taekwondo) ont été récompensés. Une «Attestation de reconnaissance» a été également remise à Seydina Oumar Diagne (Secrétaire général de la Zone II de l’ACNOA), Abdel Aziz Biddine (Directeur général de Moov Africa Malitel) et au président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM), Oumar Baba Traoré.

Au niveau des «Prix spéciaux du président du Cnosm», la Sélection nationale filles de handball (médaillée de bronze aux Jeux de plage de Hammamet-Tunis 2023) a été récompensée avec un prix remis par l’ex-première dame et présidente de l’Académie nationale olympique, Mme Kéita Aminata Maïga. Le Prix de la «Meilleure sportive de l’année» est revenu à la boxeuse Marine Fatoumata Colette CAMARA qui a mouillé le maillot pour le Mali lors des récents Jeux olympiques «Paris 2024» (France, du 26 juillet au 11 août 2024). Ce trophée est une légitime reconnaissance de son talent, de son engagement et de son apport au développement du noble art au Mali, singulièrement la boxe féminine. A noter que Mouké Camara (non-voyante athlétisme/handisport) et Youssouf Mamby Traoré (champion basket U18) ont été aussi récompensés dans cette catégorie de «Meilleurs sportifs de l’année 2024».

Le basket s’est taillé la part du lion avec le prix de «Meilleure fédération sportive» et celui du «Meilleur dirigeant sportif» décerné à Me Jean Claude Sidibé. Sans compter que l’Équipe nationale de basket-ball filles U18 a été aussi sacrée «Meilleure sélection nationale de l’année 2024». Tous ces prix ont été remis par Hamèye Founé Mahalmadane, vice-président du CNT et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports.

Au cours de la cérémonie, des documentaires ont été projetés pour retracer les parcours inspirants de personnalités marquantes du sport malien. Des jeunes sportifs, qui portent haut les couleurs de la nation malienne sur les scènes nationales et internationales, ont également été célébrés à travers des reportages mettant en avant leur talent et leur persévérance dans leurs disciplines respectives.

De l’avis du doyen et chroniqueur sportif Sékou Tamboura, «la soirée 2024 fut sans conteste la meilleure Nuit du sportif du Comité national olympique et sportif du Mali». L’animation a été assurée par des stars comme Madou Sidiki Diabaté et Sékouba Bambino Diabaté qui n’a pas raté l’occasion de rendre un vibrant hommage à son frère Habib Sissoko à travers une belle chanson qui a fait sensation dans la salle

S.Diakité/M. Bolly

