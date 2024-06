Orange Mali honore scrupuleusement ses engagements à la grande satisfaction du partenaire fédéral

“On ne change pas une équipe qui gagne”, a-t-on coutume d’entendre en football. Tel est le cas entre la Fédération malienne de football (Fémafoot) et Orange-Mali, liées depuis quinze ans par un partenariat qui semble satisfaire les deux parties à tous points de vue au grand bénéfice des acteurs du football malien. Grâce à ce partenariat, jugé gagnant-gagnant, le championnat national a pris une autre dimension avec des récompenses qui créent une saine concurrence. Même motivation au niveau des sélections nationales où les primes de qualification aux phases finales des compétitions de la Caf ne sont plus un problème. En bref, Orange-Mali injecte des sous dans le football malien.

Si aujourd’hui la course au titre de champion national et de détenteur de la Coupe du Mali de football est très rude, c’est en grande partie pour les fruits au bout de l’effort grâce au sponsoring de Orange-Mali. Cas concret : le Djoliba AC, champion national 2023-2024 est assuré d’empocher 30 millions de F CFA ; le Stade malien de Bamako, vice-champion, a droit à 20 millions de F CFA ; et l’AS Réal de Bamako touchera 10 millions de FCFA. Qui l’aurait imaginé dans un passé pas lointain ?

Ce n’est pas tout. Entre le Stade malien de Bamako et Afrique Football Elite qui disputent la finale de la Coupe du Mali de football demain samedi 1er juin, le vainqueur de Dame Coupe empochera 20 millions de F CFA tandis que son adversaire du jour s’en sortira avec 10 millions de F CFA. Le tout grâce au sponsoring d’Orange-Mali

Au début, il y avait 2,250 milliards F CFA

C’était il y a 14 ans. La cérémonie officielle de signature du contrat de partenariat entre la Femafoot et Orange-Mali s’est déroulée un jour de février 2010 au siège de DFA Communication, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports de l’époque, Hamane Niang. Cette cérémonie a consacré la conclusion d’un houleux processus de négociation qui a abouti à l’avènement d’Orange-Mali en qualité de sponsor officiel de la Fédération malienne de football. Selon les termes de ce partenariat, le sponsor va débourser une enveloppe globale de 2,250 milliards de F CFA sur cinq ans. Cette manne financière devait couvrir non seulement les primes de qualification des différentes équipes nationales aux phases finales des compétitions de la Caf, mais surtout le championnat national qui prenait du coup la dénomination de Ligue 1 Orange. En retour, la Fémafoot se chargera de donner plus de visibilité aux produits et services de la société de téléphonie mobile.

Orange-Mali est une entreprise citoyenne qui participe pleinement au développement socio-économique et culturel du pays. La promotion de la jeunesse et du sport est un vecteur essentiel à l’atteinte de cet objectif. Le partenariat s’articulait autour des principales compétitions de la Fémafoot, des campagnes des équipes nationales hommes (seniors, juniors et cadets). “Orange parie sur l’avenir du football malien car le pays regorge de talents et elle entend ainsi appuyer la Fédération afin qu’elle pose les jalons pour redorer le blason des équipes nationales, permettre aux clubs de se hisser et se maintenir au sommet du football africain”, avait déclaré le Directeur Général de Orange-Mali au moment de l’événement, Alioune Ndiaye.

Pour l’ancien président de la Fédération malienne de football, Hamadoun Kolado Cissé qui a eu l’honneur de conduire cette union, “ce contrat s’inscrit en droite ligne du partenariat entre la Confédération africaine de football (Caf) et Orange, pour offrir à notre comité exécutif les moyens financiers de réaliser son ambition, celle de mieux gérer le football national. Vous comprendrez aisément notre grande satisfaction d’obtenir un partenariat qui apportera une bouffée d’oxygène au football malien confronté depuis belle lurette à un problème récurrent de financement. Entre la Fédération malienne de football et Orange-Mali, il s’agit désormais d’un contrat de sponsoring portant sur une manne financière qui servira entre autres, à l’organisation du championnat national d’élite et la prise en charge des dépenses de la Fédération. Orange devient le partenaire principal des sélections nationales”.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports conclura la cérémonie en témoignant tout son plaisir pour la réalisation de ce partenariat. “L’occasion est bonne pour féliciter Orange pour son accompagnement du sport malien. Je salue la fédération pour son professionnalisme lors des négociations. L’État sera toujours présent pour accompagner le monde du sport dans ses prises d’initiatives. Je souhaiterai que l’exécution de ce contrat se fasse dans la règle de l’art. Je constate que les deux parties ont trouvé des solutions aux problèmes posés. L’appel est donc lancé aux potentiels sponsors qui désirent soutenir le développement sportif au Mali”, avait déclaré le ministre Hamane Niang. De 2010 à maintenant, Orange honore scrupuleusement ses engagements à la grande satisfaction du partenaire fédéral et au grand bonheur de l’ensemble des acteurs du football malien, en première ligne les joueurs et le public sportif. Aujourd’hui, on peut dire que ce partenariat avec la Fémafoot est au beau fixe depuis l’arrivée de Mamoutou Touré dit Bavieux à la tête du football malien

