Les membres du Comité national olympique et sportif (CNOSM) ont animé, mardi, une conférence de presse afin d’éclairer la lanterne de l’opinion nationale sur la participation du Mali à la 33e Olympiade Paris 2024. Occasion pour eux de revenir sur la polémique autour du montant réellement décaissé. C’était sous l’égide de Abdoul Wahab Zoromé, 3e vice-président du CNOSM.

Cette conférence de presse se veut une explication, un compte rendu de ce que la délégation malienne a fait à Paris lors des Jeux olympiques. Elle est une occasion pour le Comité national olympique et sportif (CNOSM) de livrer sa part de vérité dans la participation du Mali à la 33e Olympiade tenue à Paris du 28 juillet au 11 août 2024. Une cuvée 2024 à laquelle le Mali a participé dans cinq disciplines : football, athlétisme, boxe, natation et taekwondo.

Concernant la question des finances, qui continue de faire polémique, Abdoulaye Coulibaly, trésorier du CNOSM, a indiqué que, pour la préparation et la participation du Mali aux JO, le comité avait élaboré un projet de budget d’un montant de 420, 25 millions de FCFA qui a été transmis au département des Sports par courrier n°71 du 15 mai 2024.

Il dit alors ne pas comprendre d’où sort le projet de budget de 782 millions de FCFA que le CNSOM aurait présenté au ministère des Sports distillé dans certains médias. « Quand on fait le ratio, il y a un écart de plus de 362 millions de FCFA entre le budget que le Comité a présenté et celui distillé dans la presse », souligne-t-il.

À l’en croire, sur plus de 782 millions de FCFA adressés au ministère des Finances, le département des Sports a reçu une notification de 360,600 millions de FCFA. Abdoulaye Coulibaly veut que cela soit dit et entendu : « Contrairement à ce qui se raconte, le budget notifié au département des Sports n’a pas été donné au CNSOM. Il a été mis à la disposition du ministère des Sports et c’est le département, qui, avec sa direction technique financière, a fait le préalable, c’est-à-dire les engagements, les mandats et a procédé à une demande de paiement au niveau du trésor public ».

Sur les 360,600 millions, Abdoulaye Coulibaly a indiqué que le Comité n’a reçu que 93 921 633 FCFA à travers trois ordres de virement dont il a exhibé les copies. « Nous avons toutes les décharges avec nous. C’est vérifiable », clame-t-il.

En faisant un petit calcul, on constate qu’il est resté au niveau du département des sports plus de 266 millions de FCFA dont le Comité ignore l’usage. Sur les 96 millions encaissés, le Comité va reverser plus de 11 millions de FCFA au trésor public, un montant qui était destiné à l’achat de billets de 2e tour pour l’équipe nationale de football. Le CNSOM va aussi reverser les prix des billets des athlètes à l’Etat.

Le chef de mission à Paris et par ailleurs directeur exécutif du CNSOM est longuement revenu sur la participation des athlètes maliens à la grande messe sportive. Selon Dr Alassane Mariko, les athlètes maliens n’ont pu se qualifier sur le terrain lors des différentes compétitions de qualification, excepté le football qui s’est qualifié lors de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN-Espoir, qui s’est jouée au Maroc, où le Mali s’est classé 3e de la compétition.

Sinon, tous les autres ont bénéficié de la solidarité olympique. Pour se qualifier aux JO, il faut être parmi les meilleurs du monde de sa discipline. On comprend dès lors pourquoi aucun athlète malien n’a franchi le premier tour.

Pour le 3e vice-président du CNOSM, Abdoul Wahab Zoromé, les JO représentent un long processus et demandent beaucoup d’implication. Il a profité de l’occasion pour répondre aux critiques faites à l’encontre du Comité. « Le comité n’a pas une équipe et ne détermine pas la politique sportive du pays », dit-il, taclant ainsi, sans le nommer, le ministre des Sports.

Abdrahamane SISSOKO

