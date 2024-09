Performance sportive : La médaille olympique se prépare dans le temps avec des moyens conséquents

Contrairement à ce que des amuseurs de galerie tentent de faire croire à l’opinion nationale, ceux qui maîtrisent réellement les rouages du sport savent que remporter une médaille d’or olympique est un exploit exceptionnel qui n’arrive qu’à de très rares athlètes.

Prenons par exemple le cas de Léon Marchand qui a illuminé le bassin de «La Défense Arena». Il a été sacré le roi de «Paris 2024» en devenant le premier athlète français à remporter quatre médailles d’or au cours des mêmes Jeux olympiques (J.O). Ce qui fait dire à un chroniqueur sportif que, à seulement 22 ans, «il a déjà gravi l’Olympe» en rentrant dans la légende du sport français. Mais, pour arriver à ce stade, il a dû sacrifier beaucoup de choses. Il a investi beaucoup de moyens pour réaliser cette ambition de régner sur la natation mondiale.

«Cette performance est le résultat de plusieurs années de préparation intense et de sacrifices… C’est beaucoup de travail, ce n’est pas un secret. Ça vient de toutes les heures d’entraînement. J’ai aussi travaillé très intelligemment et j’ai un soutien incroyable, famille, coachs… Il y a beaucoup de gens derrière moi», a déclaré la désormais star de la natation mondiale qui a reconnu que, pendant les dernières années, il a passé plus de temps dans les bassins que sur la terre ferme. Son entraîneur, Bob Bowman, a salué sa détermination et son travail acharné. Quant à ses adversaires et les experts, ils ont également reconnu que cette prodigieuse moisson du jeune nageur est le fruit d’années d’efforts et de sacrifices, en termes de temps et aussi et surtout de moyens financiers investis.

Cette victoire olympique représente un tournant décisif dans la carrière de Léon Marchand et lui ouvre aujourd’hui la porte à de nouveaux sponsors et partenariats. Cela d‘autant plus que sa notoriété grandissante lui offre également de nouvelles opportunités médiatiques. «Après tout ça, je vais prendre des vacances, faire une vraie pause. Un mois et demi, je n’ai pas pris ça depuis cinq ou six ans. Je vais partir, je vais voyager», a-t-il déclaré au «Club France» après ses époustouflants J.O. Le jeune médaillé olympique va donc naturellement profiter d’une période de vacances, jusqu’en décembre prochain, avant de repartir vers les Etats-Unis où il va se remettre au travail pour briller encore aux prochains J.O, à Los Angeles en 2028.

Ici, on a compris que la médaille olympique s’obtient au prix du travail, par un investissement temps de termes et de moyens financiers !

Alphaly

