Depuis juin 2022, Me Yacouba Oumar Samaké est le nouveau Directeur Technique National (DTN) de la Fédération Malienne de Taekwondo. D’après de nombreux pratiquants et fans de ce cet art martial, cette nomination vient à point nommé. Car le Taekwondo malien avait bien besoin, pour sa renaissance, d’un champion au parcours professionnel élogieux.

Cela est d’autant vrai que depuis les moments glorieux où Me Daba Modibo Keïta décroche respectivement la médaille d’Or au 18è (en 2007) et 19è (en 2009) Championnats du Monde, le Taekwondo malien est en perte de vitesse. Pour le rehausser, Me Samaké a juré de se donner corps et âme. Et il compte encadrer tous les talentueux de cet art martial afin qu’ils soient à hauteur de souhait pour redonner au Mali de nouveaux champions. Toutefois Me Samaké, pour la réussite de sa mission, compte beaucoup sur l’appui matériel et moral du Bureau Fédéral et du ministère des Sports et de la Construction citoyenne. De même sur l’accompagnement constant des médias. Mais qui est donc Me Yacouba Oumar Samaké ?

C’est un sportif de Haut niveau qui a pratiqué plusieurs Arts Martiaux. Mais à partir de 1977, Me Yacouba Oumar Samaké va finalement s’attacher au Taekwondo. Son choix s’est révélé judicieux d’autant qu’il va beaucoup exceller dans cet art martial dont il est aujourd’hui Ceinture noire (6è Dan). Son parcours professionnel ? Il est très élogieux. Puisqu’il été sacré champion du Mali à maintes reprises. Il est médaillé d’Argent Quartz et d’Or Quartz à trois reprises et médaillé Quartz de la Confédération africaine de Taekwondo. Me Yacouba Oumar Samaké participa au 26è anniversaire de l’Université d’Abidjan où il décrocha la médaille d’Or. Il passa des stages de formation et de perfectionnement aux USA, en France et en Israël (pour ne citer que ces pays). Il est le premier entraineur national de Taekwondo qui a produit des résultats probants car ses élèves ont pu procurer des médailles au Mali. Il est le premier arbitre continental de Taekwondo du Mali.

Me Yacouba Oumar Samaké, dans la vie active, est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). Il opta pour le secteur privé où il est le fondateur et patron d’une société de gardiennage au Mali, « COMPLEXE KALA SPORTS » (COKAS). Où Il emploie essentiellement des pratiquants d’arts martiaux de Haut niveau mais particulièrement de Taekwondo.

Gaoussou Madani Traoré

Commentaires via Facebook :