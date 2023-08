Pour se hisser sur le toit du monde à Budapest : Zango a sauté trois fois plus haut !

Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango est devenu champion du monde de triple saut le lundi 21 août 2023, lors des championnats du monde d’athlétisme à Budapest. «C’est un exploit qui ne m’a pas surpris», la «persévérance» étant la clé d’un tel sacre, a-t-il déclaré.

Si son visage n’était jusque-là pas familier du grand public sportif, c’est désormais chose faite après un exploit sans «surprise» à coups de persévérance. Hugues Fabrice Zango a créé la différence après cinq essais. Il s’est hissé à 17,64 mètres, hauteur atteinte par aucun autre athlète lors de ce championnat du monde ! «Avant ma dernière tentative, le coach est venu me souffler à l’oreille que j’ai l’habitude de faire cet exploit. Et qu’il me faut juste répéter ici ce que j’ai l’habitude de faire à l’entrainement. Je me suis lancé, …».

Le tout nouveau champion a d’ores et déjà des ambitions : c’est de porter encore haut les couleurs de son pays. «J’ai à cœur d’être un ambassadeur de mon pays, le Burkina, qui traverse des moments difficiles».

Ousmane Tangara

Commentaires via Facebook :