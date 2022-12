A chaque Coupe du monde, un ballon spécial. Depuis 1970, Adidas est fournisseur officiel de la Fifa. L’équipementier allemand donne à chaque compétition un cuir spécial. Les noms octroyés à ces ballons, sans grand génie créatif, se veulent un hommage au pays organisateur.

Ils sont tous ronds. Et depuis 1970, ils viennent tous du même fournisseur. Au grand dam de ses nombreux concurrents, le ballon « made Adidas » est le ballon officiel de plus des dix dernières coupes du monde.

L’entreprise allemande, premier partenaire de la Fifa, ne cesse de rappeler sa place privilégiée. Cette année encore, une exposition se tient à Doha et rappelle l’évolution du ballon de foot durant ces dernières décennies. C’est aussi une occasion de revoir les ballons des dernières compétitions.

Tango, tango…

En 1970, le Mexique organisait pour la première fois sur son sol la Coupe du monde. Ce fut aussi l’année de la signature du partenariat entre la Fifa et Adidas. Pour la première fois, le ballon était une reliure de 32 panneaux, un damier noir et blanc. En 1974, c’est avec le même cuir que se joueront les matchs du mondial allemand de l’époque.

En 1978, le ballon présenté en Argentine évolue. Il est constitué de losanges blancs et de triangles noirs. Il est baptisé Tango Rosario, en hommage au Tango argentin. L’Argentine de Mario Kempes dansera pour son premier titre de championne du monde.

En 1982, Tango España est le ballon officiel du Mondial espagnol. L’Italie remporte la Coupe du monde avec un ballon quasi identique à Tango Rosario.

En 1986, retour au Mexique. Le ballon est appelé Azteca, en hommage au pays hôte. Le ballon devient plus léger. Sur la forme, un cercle blanc apparaît aux côtés des 32 losanges noirs et blancs. En 1990, l’Italie hérite du même ballon. En 1994, la Coupe du monde se déroule aux Etats-Unis. Des étoiles font leur apparition sur le cuir au pays de la bannière étoilée.

Tricolore

En 1998, le ballon prend des couleurs et n’est plus en noir et blanc. Il est tricolore en référence aux couleurs françaises. L’hommage précède la victoire de l’équipe de France de Zidane. En 2002, au Japon et en Corée du sud, on joue avec un ballon encore plus coloré, avec une dominante verdâtre.

Le Mondial 2006 s’est déroulé avec un ballon appelé Teamgeist, ou « esprit d’équipe », à nouveau en noir et blanc avec un peu de doré. Près de 3 000 exemplaires ont été mis à la disposition des arbitres pour les matchs. La date, le lieu et les noms des équipes ont été rajoutés. La finale se déroulera avec un ballon doré, plaqué or véritable. « Un ballon extraordinaire pour une rencontre qui sera spéciale », comme le dit en langue de cuir Franz Beckenbauer, le maître d’œuvre de cette édition 2006 de la Coupe du monde, par ailleurs salarié de … Adidas.

2018

Il est tout beau, il est tout chaud. Présenté à Moscou au cours d’une cérémonie dansante comme jamais, le ballon de la Coupe du monde 2018 est désormais réel, en chair et en cuir. « Telstar 18 » , abréviation de « star de la télévision » , succède donc officiellement au ballon brésilien Brazuca et au cuir sud-africain Jabulani.

«Al Rihla»

Le Mondial actuel se déroule avec un ballon appelé « Al Rihla», ou « le voyage » en arabe et «tire son inspiration de la culture, de l’architecture, des bateaux traditionnels et du drapeau du Qatar», a indiqué la Fifa.

Il s’agit du 14e ballon crée par la marque aux trois bandes pour un Mondial.

Correspondance particulière

Boubacar Diakité Sarr

Depuis Doha au Qatar

