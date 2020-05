Le ministre de la Jeunesse et des Sports a effectué des visites surprises sur le chantier de rénovation de certaines infrastructures sportives de Bamako. Il s’agit du Centre pour Sportif d’élite Ousmane Traoré de Kabala, du stade omnisports Modibo Kéita ainsi que du Centre de Médecine des Sports. Selon la Cellule de Communication du département de la Jeunesse et des Sports, l’objectif de ces visites du ministre Arouna Modibo Touré était de s’imprégner de l’état d’avancement des travaux, des difficultés que les concessionnaires rencontrent dans la bonne exécution des travaux et de la date de réception éventuelle des sites.

La première étape de cette série de visites du chef du département de la Jeunesse et des Sports l’a conduit au Centre de sportif d’élite Ousmane Traoré de Kabala. Au Q.G des Aigles et des autres sélections nationales, Arouna Modibo Touré est resté sur sa faim. D’un ton fort, il s’est interrogé sur ce qui a réellement changé. “ Qu’est ce qui a changé ici ? “, s’est-il interrogé. La non-satisfaction du ministre Touré se situe à certains aspects de commodité dans les chambres destinées aux internationaux sportifs maliens. C’est ainsi qu’il a formulé des recommandations relatives à la sécurisation des coffre forts pour permettre aux joueurs de garder leurs objets de valeur et argent en toute sécurité durant leur séjour à Kabala. Les mêmes recommandations ont été faites concernant les moquettes qui couvrent les carrelages. Ce n’est pas tout, il a vigoureusement décrié la dimension de la piscine aménagée à des coûts de millions du budget national. “A ma prochaine visite, je tiens à ce que tout soit réglé“, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Par contre, au niveau des deux grandes sales multifonctionnelles où des techniciens turcs s’affairaient à poser de nouveaux planchers, ainsi que la pelouse d’entrainement et la salle de musculation, il s’est montré relativement satisfait de la qualité des travaux. Cependant, à ces niveaux, il a recommandé l’accélération du processus de climatisation des deux grandes salles et le renforcement de la luminosité de la pelouse principale. Il a été aussi instruit d’améliorer la qualité du cadre de vie, avec un espace vert adéquat dans la cour et l’harmonisation de la couleur des différents bâtiments.

Au stade Modibo Kéita, la visite du ministre en charge des Sports a commencé par les vestiaires, la salle des arbitres et le salon VIP, dont les travaux sont déjà exécutés à hauteur de 90 %. Visiblement satisfaits de cet état des lieux, le ministre Touré et sa délégation se sont dirigés vers la pelouse. Quelques minutes de promenade sur cette pelouse leur a permis de se mettre à l’évidence que la qualité de cet espace de jeu est appréciable.

En outre, il a invité les techniciens à accentuer son arrosage en cette période de forte chaleur et à changer les poteaux de but ainsi que le tableau électronique. Cela, sans manquer d’indiquer au maître d’ouvrage des travaux à veiller sur la mise à condition de la piste d’athlétisme et le changement des bancs de touche.

Au niveau de la tribune, celle dite officielle, la couche de peinture jaunâtre brillait de mille feux. Les travaux sont en phase de finition. “Je voudrais que cela soit aussi de même au niveau de l’autre tribune, dont l’état délabré doit interpeller tous“, a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports. Au directeur du stade Modibo Kéita, le ministre Touré a instruit d’exprimer vite les besoins pour doter ce stade d’un groupe électrogène et des sanitaires dignes de son statut.

La dernière étape de cette visite inopinée du ministre de la Jeunesse et des Sports a concerné le nouveau Centre de médecine des sports, dont le directeur général a été nouvellement nommé, en la personne de Dr Adama Sangaré.

Le démarrage des activités de ce centre (unique dans notre sous-région), est un vœu cher au président de la République, SEM. Ibrahim Boubacar Kéita, a fait savoir le ministre Touré. C’est pourquoi après avoir visité les locaux, construits à plusieurs niveaux avec un style architectural imposant, il a dit au responsable de l’entreprise en charge de la finition de ces travaux à faire preuve de célérité. Ce, afin que ce centre puisse vite démarrer au grand bonheur de nos sportifs, obligés d’aller se faire soigner dans les pays magrébins.

En réponse, le responsable des travaux a exprimé une seule difficulté, il s’agit de l’acheminement du reste des matériels du port de Dakar. Cela d’ailleurs n’est plus qu’une question de jours, car le responsable des travaux a déjà fixé un délai pour la réception total du bâtiment.

En cette période de Coronavirus, le ministre Arouna Modibo Touré a prodigué des conseils utiles aux travailleurs sur le respect des mesures barrières contre la pandémie.

Alassane CISSOUMA

