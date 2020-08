Reprise du championnat national 2019-2020 : Une décision qui divise…

Suite à l’annonce de la réouverture des stades de sport par le Conseil supérieur de la défense, le comité exécutif de la fédération malienne de football a décidé de poursuivre le championnat national 2019- 2020 en témoigne la programmation de la 22e journée les 21, 22 et 23 août prochain. Ce qui n’a pas été du goût voire la colère de certains responsables clubs réunis au sein du Collectif des ligues et clubs majoritaires.

En effet pour le comité exécutif de la FEMAFOOT, il est impérieux de sauver la saison en cours et cela passe par la terminer en vue de régler définitivement le problème du quorum car à leurs yeux le quorum qui a permis la mise en place du comité exécutif le 29 août 2019 est caduque c’est-à-dire n’est plus valable. Notons qu’avant son arrêt le 17 mars du fait de la fermeture des stades par le conseil supérieur de la défense présidé par le président de la république, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita pour cause de Covid-19, le championnat national était à sa 21e journée. Avec l’annonce de la reprise du championnat national prévue les 21, 22 et 23 août prochain par le comité exécutif de la fédération malienne de football, certains clubs regroupés au sein du Collectif des ligues et clubs majoritaires ont été irrités voire en colère contre la décision de poursuivre le championnat national 2019- 2020. Aux dires des responsables de ces clubs lors d’une conférence de presse tenue le 5 août dernier semaine dernière, la décision du comité exécutif est irréaliste. Ils déplorent profondément que le début de la pandémie au Mali, les responsables du comité exécutif n’ont point jugé utile d les concerter pour examiner sérieusement tous ensemble les perspectives d’avenir et ont préféré consulter le comité scientifique du Ministère de la santé. En plus de cela les responsables de ces clubs ont estimé qu’il est impossible techniquement de finir la saison 2019-2020 d’ici le 31 août prochain, dernier delai fixé par la CAF pour connaitre les noms des deux représentants des compétitions africaines de clubs. « La saison 2019-2020 ne se limite pas seulement à la 22e au championnat national à plus forte raison à la 22e journée. Il est impossible de finir le championnat, la coupe du Mali et la montée en ligue1. Le mieux serait d’annuler la saison comme l’ont fait plus de 40 pays africains » a déclaré Moussa Konaté. Pour Modibo Coulibaly, secrétaire général du Djoliba, le comité exécutif doit se référer aux recommandations de la CAF au terme desquelles elle déclare que les activités de football sont secondaires au regard du bien être de ceux qui souhaitent y participer ; que la santé mentale et physique des footballeurs est primordiale et devrait constituer l’éthique de toute prise de décision concernant la réintroduction des activités du football. Pour Moussa Konaté, même s’il ne peut pas reprocher aux membres du comité exécutif de vouloir sauver la saison en cours, il lui parait tout aussi surprenant qu’ils veuillent informer d’abord les journalistes avant de partager la décision avec tous les acteurs de la FEMAFOOT dont les responsables de club et de ligue. Pour le comité exécutif, la décision de poursuivre ou pas la saison, n’incombe qu’aux seuls membres du comité. Du coup toutes les conditions sont réunies pour jouer le championnat avec l’application des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays. Pour le comité exécutif le championnat se jouera les 21, 22 et 23 août prochain avec les clubs qui désirent jouer. En attendant chaque camp campe sur sa position figée. Ce qui fait dire aux observateurs que la crise du football malien est en passe de relancer de nouveau après quatre ans de crise aigue et sans précédent dans les annales du football malien.

Affaire à suivre…

Saïd

