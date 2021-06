Rugby : L’académie Serge Betsen lancée au Mali

Après le Cameroun, c’est le Mali que l’international français de Rugby, Serge Betsen a choisi pour ouvrir son centre de formation. Il s’agit de Serge Betsen Académy dont la cérémonie d’inauguration a été présidée par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Mossa Ag Attaher, le dimanche 20 juin 2021 au terrain de l’AS Réal de Bamako.

Serge Betsen Académy Mali, « Une main tendue vers l’enfance » est un centre qui utilise le rugby pour transmettre des valeurs et des repères aux enfants défavorisés. Il forme les enfants à travers des cours de soutien scolaire, des campagnes d’information sur la santé et des entraînements de rugby seront dispensés chaque semaine par des éducateurs.

Pour le départ, 25 jeunes filles âgées de 8 à 13 ans seront formées 3 fois par semaine après leur école. Selon l’initiateur, l’international français de Rugby Serge Betsen, le projet incarne sa vision des valeurs du rugby: le partage, la solidarité et le don de soi.

« Merci d’avoir pensé au Mali et aux enfants maliens », ainsi a été remercié l’initiateur par le Ministre de Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Mossa Ag Attaher qui a également réaffirmé toute sa disponibilité, son engagement et son accompagnement pour la réussite du projet Serge Betsen, l’Academy au Mali.

A. C.

