Rugby malien : Le nouveau souffle

Au creux de la vague parmi les disciplines sportives maliennes, le rugby malien se met peu à peu en évidence avec l’arrivée du nouveau président à la tête de la Fédération. Entre renforcement des capacités des acteurs, des liens de coopération avec d’autres instances et l’effectif de l’équipe nationale Seniors, les actes se multiplient fréquemment. Après l’annonce de son choix pour le Mali, le binational (Franco-malien) Yacouba Camara a enfin foulé le sol malien cette semaine où il a rencontré les autorités sportives du pays. Au grand bonheur des responsables de la Fédération.

Depuis son élection à la tête de la Fédération malienne de rugby en juillet 2024, Mohamed Bonaventure Sangaré multiplie les démarches pour faire rayonner la discipline au Mali. Après des prises de contact en vue du renforcement des liens de coopération avec les instances supérieures et d’autres fédérations sœurs, le cap est désormais mis sur le renforcement de l’effectif de l’équipe nationale. Dans sa recherche de renfort, le président Sangaré a su convaincre Yacouba Camara de rejoindre le nid des Aigles. « Le troisième-ligne international de Montpellier Yacouba Camara (30 ans, 17 sélections entre 2016 et 2019 avec les Bleus) a décidé de porter le maillot du Mali, d’où sa famille est originaire. Plus de cinq ans après sa 17e et dernière sélection, contre les Tonga (23-21), le 6 octobre 2019, lors de la Coupe du monde au Japon, son nom avait récemment circulé avec insistance pour figurer dans le groupe des 42 joueurs français retenus pour préparer le Tournoi des Six Nations contre le pays de Galles (fin janvier). Yacouba Camara (30 ans) n’apparaît finalement pas dans la liste dévoilée…. Il a pourtant réalisé un début de saison convaincant avec Montpellier, septième de Top 14 après les quatorze premières journées. L’ancien joueur de Bobigny, Massy et Toulouse, guidé par un choix affectif, va se lancer à fond dans ce nouveau challenge. Camara, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028 au MHR, souhaite aider le rugby malien, et même africain dans son ensemble, à se développer dans les années à venir », nous apprenait L’Equipe.fr en janvier dernier.

Moins de deux mois après cette annonce, le joueur vient de fouler le sol malien. Dans la capitale malienne, il a successivement rendu une visite au ministère des Sports au Comité national olympique et sportif du Mali courant cette semaine. Au grand bonheur de la fédération de rugby qui s’est exclamée en ces termes : « Aujourd’hui marque une étape clé pour le développement du rugby au Mali. Pour la première fois, la Fédération malienne de rugby avec Yacouba Camara a eu l’honneur de rencontrer le président du Comité national olympique et sportif du Mali. Un échange riche, porteur d’espoir et de nouvelles opportunités pour notre discipline, avec un objectif clair : inscrire durablement le rugby dans le paysage sportif malien et olympique. Nous sommes fiers de ce moment et reconnaissants envers ce grand monsieur Habib Sissoko pour son écoute et son engagement en faveur du sport malien. » Du côté du ministère des Sports, c’était également de l’enthousiasme et de l’espoir nourri : «… Yacouba Camara rejoint officiellement l’équipe nationale du Mali. Joueur talentueux et expérimenté, Yacouba Camara était convoité par plusieurs nations, mais il a fait le choix fort de défendre les couleurs de son pays d’origine. Ce retour marque une étape importante pour le rugby malien, qui bénéficie désormais d’un renfort de taille pour son développement et sa compétitivité sur la scène internationale. Lors de la rencontre, le ministre a salué cet engagement patriotique et réaffirmé le soutien des autorités au développement du rugby au Mali. Il a encouragé la Fédération et les joueurs à poursuivre leurs efforts pour hisser le Mali au plus haut niveau du rugby africain. L’intégration de Yacouba Camara au sein de l’équipe nationale témoigne du dynamisme du sport malien et de l’attachement de ses talents à leur patrie. Une nouvelle page s’écrit pour le rugby malien, avec l’ambition de briller sur les terrains et de porter haut les couleurs du Mali. »

Outre le renforcement de l’effectif de l’équipe nationale. Le président de la Fédération travaille également au renforcement des capacités des acteurs de la discipline. Dans ce cadre, la Fédération vient de dispenser un cours, notamment le 1er mars, sur le renforcement de la connaissance des règles de discipline et de promotion de la bonne conduite sur et en dehors du terrain. Président de la Commission de discipline de la Fédération, le Colonel Sinali Berthé a dirigé la session de formation qui a réuni les responsables et représentants de chaque club pour échanger sur les enjeux et les méthodes à adopter afin d’instaurer une culture du respect des règles avec comme objectif : zéro cas d’indiscipline dans le rugby malien. « Le président de la Commission de discipline a surtout insisté sur la nécessité de sensibiliser tous les acteurs aux règlements pour éviter les infractions et garantir un rugby plus structuré et respectueux. L’ensemble des clubs, écoles de rugby et membres de la FMR ont répondu présents pour soutenir cette initiative essentielle à l’évolution du rugby au Mali », a fait savoir la Fédération.

Moussa Bangaly

