La salle de conférence du ministère de la Jeunesse et des Sports a accueilli, ce mercredi 22 juin 2022, la cérémonie de remise officielle de l’arrêté fixant les statuts types des fédérations nationales sportives. L’évènement s’est déroulé sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher et en présence du président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM), Habib Sissoko ainsi que du Secrétaire général du département, Amadou Diarra Yalkouyé.

L’arrêté en question recèle les dispositions nécessaires pour instaurer l’entente, la cohésion sociale, l’esprit d’équipe, la transparence, l’alternance et la bonne gouvernance dans le milieu sportif et faire des disciplines sportives les fioritures du progrès social. La cérémonie a donné lieu à la remise officielle des statuts types des fédérations nationales sportives au Président du Comité National Olympique, Habib Sissoko, qui les a solennellement reçus des mains du Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne.

Le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) a tenu à exprimer ses chaleureux remerciements au ministre Mossa Ag Attaher ainsi qu’à l’ensemble des autorités pour leur promptitude à appréhender les défis pour mieux les relever. Selon lui, l’événement traduit une volonté d’instaurer la bonne gouvernance dans le secteur sportif au plus haut niveau de la République.

De 1998 à 2016, le sport malien a été contraint de se contenter d’un décret avec « ses limites profondes », a-t-il rappelé pour la circonstance en indiquant au passage que «Légiférer est une règle d’or pour instaurer équilibre et justice. Et de saluer l’adoption de l’arrêté fixant les statuts-types ainsi que la partition de toutes les «associations sportives qui y ont contribué par leur totale adhésion» à l’initiative pour les gages qu’elle offre quant à la protection de l’athlète, du sport et du jeu, à la sauvegarde des relations sportives, à la défense du droit du sport par le respect des procédures de règlement des litiges sportifs.

Le ministre Mossa Ag Attaher n’a pas manqué à son tour de remercier le Comité national olympique et sportif du Mali pour sa contribution remarquable au processus d’élaboration du texte ainsi qu’aux experts et à tous les acteurs du mouvement sportif national dont le concours a permis l’aboutissement des présents statuts-types. «…ces dernière années le mouvement sportif national a été fortement caractérisé par des crises profondes engendrant des tensions fortes liées à la mauvaise gouvernance, aux insuffisances des textes statutaires, aux difficultés d’interprétation desdits textes, à l’opacité dans la gestion, a des manœuvres pour s’éterniser à la tête des structures et aux manques d’alternance à la tête des fédérations nationales sportives», a indiqué le ministre en soutenant que les statuts-types permettront de promouvoir la bonne gouvernance au sein des mouvements sportifs nationaux et de prévenir les crises dans un secteur qui contribue au développement et au raffermissement des liens de solidarité et de cohésion sociale.

Pour le Ministre Ag Attaher, l’arrêté fixant les Statuts-types des fédérations nationales sportives tient lieu par ailleurs de boussole pour la gestion transparente des fédérations nationales sportives. Et de les exhorter par conséquent d’inviter à s’en approprier la teneur et à la traduire dans la réalité pour la gloire du sport malien dans toute ses composantes.

Aly Poudiougou

Commentaires via Facebook :