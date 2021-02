Le basket ball a ce qui est le plus charmant mais aussi le repoussant c’est son suspense jusque dans les dernières secondes. Surtout quand l’écart n’est pas considérable. Encore une fois, la victoire a changé de camp d’une minute à l’autre dans le match qui a opposé l’AS Police au Djoliba AC en dames. Sinon en messieurs, l’AS Police a confirmé sa suprématie sur leur homologue de l’Attar Club de Kidal.

Compte tenu de la manière dont l’AS Police, en dames et messieurs, a terminé la saison 2019-2020, en raflant tous les titres des compétitions majeures séniores (championnat et coupe du Mali), il était difficile pour un observateur de parier sur une victoire de ces mêmes adversaire à la super coupe. Cette super coupe, qui oppose les vainqueurs au vaincus du championnat et de la coupe du Mali et qui consacre l’ouverture de la nouvelle saison, a été jouée le vendredi 12 février 2021 dans la salle Salamatou Maïga du palais des sports. Toutes les équipes étaient autorisées d’aligner toutes les recrues dont le transfert avait été validé par la Fédération malienne de basketball. Malgré tout, la citadelle AS Police, notamment en dames, paraissait imprenable. Surtout qu’elle s’est renforcée de quelques meilleures joueuses du dernier championnat.

En dames, contrairement à l’AS Police qui avait gardé l’essentiel de ses titulaires, le Djoliba AC était totalement démembré. Des cinq majeures, il n’en reste pas plus de deux. Et ce jour, il n’y avait qu’une, Bintou Dramé, sur le parquet. Toutes les autres, Assétou ‘’Mami’’, Founé, Mariam Dramé étaient partie vers d’autres clubs. Tant dis que dans les rangs de l’AS Police, à part Kamba Yoro Diakité, Nagnouma et Djénébou Sacko, l’équipe était renforcée par Djénéba Sangaré, Assetou Sissoko et Awa Traoré, celles qui ont porté, lors de la saison écoulée leur équipe, notamment le Stade malien et Attar Club de Kidal.

Le score de 72-75 en faveur du Djoliba AC peut s’expliquer de deux façons : d’une part, l’AS Police a joué certainement confiant, conscient du départ des ténors du Djoliba et de l’arrivée des joueuses de calibre supposé inférieur, d’autre part, l’astuce du coach du Djoliba, Amara Traoré, qui a essayé tous les scénarios possibles, il a varié son jeu tout le long de la partie. En bloquant l’ogre de l’AS Police à un écart de 5 points seulement durant les deux premiers quarts temps (20-14 et 35-30), les joueuses du Djoliba, aux talents moyens, ont pris confiance avant de douter à la fin du 3è Qt (60-65). En ne réussissant aucun point en 3 mn de jeu au début du 4è Qt, les protégés de Amara ont réalisé la première parité 61-61 quand il restait 6’25 à jouer. A 1’’43’’ le Djoliba passe devant 65-66. Si Bintou Dramé et ses nouvelles coéquipières ont péché dans les rebonds, elles ont été excellentes dans l’accélération et l’adresse face au panier. Le temps mort demandé par le banc de l’AS Police quand le score était à 65-69 était le tournant du match. Au lieu de chercher et de prendre un trois points, le Djoliba enfonce le clou (65-71). Devant des supporteurs révoltés contre l’arbitrage mais joyeux suite au renversement de situation, le Djoliba s’impose 75 points contre 72 pour l’AS Police.

Chez les hommes la physionomie du match n’a pas beaucoup différé de ce que nous avons vue lors des dernières confrontations, AS Police- Attar club. L’Attar Club qui menace, qui devance au score en des moments mais qui craque au finisch. L’AS Police avec son nouveau manager Boubacar Kanouté ‘’Soul’’ n’avait pas droit à l’erreur pas parce que les dames ont perdu mais parce qu’il faisait son baptême du feu à la tête de cette équipe. L’AS Police de Mamadou Kéïta, Binkè Diarouma, roi sortant, et autres ont dicté leur loi, 79-65. Le ton de la nouvelle saison est donné.

Backo Diakité

Source : Le Credo

