En route pour la Coupe du monde Qatar 2022, le Mali devra écarter de son chemin la Tunisie dont il a hérité après le tirage au sort du 3e et dernier tour éliminatoire effectué le samedi 22 janvier à Douala, au Cameroun, en marge de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021.

En plus du Mali et de la Tunisie qui vont se retrouver de nouveau lors des barrages après la première journée de la CAN en cours, Egypte-Sénégal, c’est également des retrouvailles entre ces deux pays qui s’étaient déjà croisés lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2002 quand les Lions du Sénégal se qualifiaient pour leur premier Mondial en Asie (Corée du Sud et Japon). Mais en se retrouvant cette année, les Pharaons peuvent se dire que c’était lors des matchs de poule non une confrontation directe. Lors de cette confrontation, ce sera aussi le duel entre deux grandes stars du football africain, Mohamed Salah et Sadio Mané qui ont la particularité d’évoluer dans le même club de Liverpool.

Outre ces matches de choc, il y aura ce derby ouest-africain entre le Ghana et le Nigeria qui vaudra tous les déplacements. Toujours chaud comme match même si les Black Stars ont raté leur CAN 2021 en se faisant éliminer dès le premier tour. Tout le contraire du Nigeria qui a réussi un carton plein lors de ce premier tour. « Les autres matchs Cameroun-Algérie, entre deux anciens mondialistes, RD Congo-Maroc et Mali-Tunisie seront tous aussi indécis pour la désignation des futurs représentants africains en Coupe du monde », a d’ailleurs fait savoir la CAF après le tirage au sort.

Alassane CISSOUMA

CAN COTE D’IVOIRE 2023

Les équipes les moins classées fixées sur leur sort

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé le vendredi au tirage au sort du tour préliminaire de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Aussi, elle a fixé les dates du championnat d’Afrique des Nations (CHAN) et de la CAN U17.

Le CHAN 2023, compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, se déroulera du 8 au 31 janvier. Ce tournoi a été reporté pour l’année 2023 à cause de la pandémie de Covid-19. Attribuée à l’Algérie depuis septembre 2018, la 7e édition du CHAN se jouera dans quatre stades : le 5-juillet-1962 d’Alger, le Stade Olympique d’Oran, le 19-Mai-1956 d’Annaba et le Chahid-Hamlaoui de Constantine.

En ce qui concerne la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans (CAN U17), elle aura lieu du 8 au 30 avril.

Par ailleurs, la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations est programmée du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire en 2023.

Le tirage au sort du tour préliminaire, que disputeront les équipes les moins classées du classement FIFA, a été effectué le vendredi 21 janvier. Avec 12 équipes concernées par ce tour préliminaires, les six vainqueurs cumulés rejoindront les 42 équipes les mieux classées dans la phase de groupes des éliminatoires.

Alassane CISSOUMA

Voici les oppositions du tour préliminaire

Érythrée-Botswana

Sao Tomé-et-Principe vs Maurice

Djibouti-Soudan du Sud

Seychelles-Lesotho

Somalie-Eswatini

Tchad-Gambie

