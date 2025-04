Tour du Mali 2025 : Yaya Diallo s’impose à Fana, Dedeker Bjorn conserve le maillot jaune

By

Après la journée de repos, la 11e édition du Tour Cycliste International du Mali a repris ses droits ce jeudi 17 avril avec la 4e étape, reliant Bamako à Fana. Longue de 119 km, cette étape a été remportée par Yaya Diallo, le Malien de l’équipe nationale, au terme d’une course particulièrement intense. Le maillot jaune reste cependant sur les épaules du Belge Dedeker Bjorn, toujours leader du classement général.

Cette 4e étape marque une phase décisive de la 11e édition du Tour Cycliste International du Mali. Elle a donné lieu à une bataille acharnée entre les cyclistes, chacun espérant s’imposer. C’est finalement le capitaine des Aigles cyclistes du Mali, Yaya Diallo, qui a triomphé à l’issue d’un sprint final maîtrisé.

Après sa victoire lors de la 3e étape à Bougouni, Yaya Diallo signe ainsi une deuxième victoire d’affilée. Il réduit son retard sur le maillot jaune, et se retrouve désormais à 1 minute et 14 secondes du leader belge Dedeker Bjorn, qui conserve le maillot jaune pour la quatrième étape consécutive. Il est suivi de près par les Maliens Yaya Diallo et Tiémoko Diallo.

Concernant les sprints intermédiaires, le premier, disputé à Zantiguila, a été remporté par Sidiki Diarra (équipe nationale du Mali), suivi respectivement par Harouna Ilboudo et Saturnin Yaméogo, tous deux du Burkina Faso. Le second sprint, à Marakagoungo, a été remporté par le Rwandais Moukaïla (Burkina Faso), suivi de Rahil Zouhair et Echahed Ahmed, tous deux représentants du Maroc.

À l’issue de cette 4e étape, le classement par équipes est dominé par le Burkina Faso, suivi du Mali, tandis que le Maroc complète le podium. Tous les regards se tournent désormais vers la 5e étape, qui reliera Fana à Ségou sur une distance de 100 km. Elle promet d’être haletante.

Abdrahamane SISSOKO, envoyé spécial pour maliweb.net

