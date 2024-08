Selon intelligence artificielle-school.com, les innovations IA attendues pour cette fin d’année promettent de changer notre quotidien. Alors que les entreprises, les chercheurs et les entrepreneurs redoublent d’ingéniosité, il est fascinant de se pencher sur ces nouveautés imminentes qui pourraient bien transformer notre vie future. Que nous réserve l’intelligence artificielle d’ici la fin de l’année 2024 ?

Selon intelligence artificielle-school.com, en 2023, l’intelligence artificielle générative a fait une entrée dans le quotidien du grand public. En 2024, le monde découvre encore et toujours son pouvoir et son utilité. Pour beaucoup, l’expression “intelligence artificielle” (IA) évoque la peur de la perte de contrôle ou d’emplois. Pourtant, l’IA générative s’intègre de plus en plus dans nos applications quotidiennes, des moteurs de recherche aux logiciels, en passant par les outils de communication. Tous les domaines de notre quotidien peuvent désormais profiter de l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle générative : une vraie main-d’œuvre ?

L’IA générative continue de transformer nos vies en automatisant les tâches quotidiennes. Elle est capable d’augmenter l’efficacité tout en permettant aux humains de se concentrer sur des activités précises. Des outils comme ChatGPT, DALL-E, et d’autres outils d’intelligence artificielle deviendront encore plus intégrés dans notre quotidien.

Utilisée de manière appropriée, l’intelligence artificielle générative fonctionne comme un assistant personnel. Disponible 24h/24 et 7j/7, il améliore notre efficacité, notre rapidité et notre productivité. En déléguant à l’IA les tâches répétitives, nous pouvons consacrer plus de temps à exploiter nos véritables compétences humaines.

L’alliance entre le physique et le digital prend de l’ampleur

Aujourd’hui, l’évolution est portée par les entreprises de technologie, comme Google. La frontière entre le réel et le numérique s’efface de plus en plus. Le développement des technologies comme la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) fusionnent le monde physique avec le numérique. Elles ouvrent donc la voie à de surprenantes autres innovations dans l’univers de la tech.

Cette tendance s’observe, d’une part, dans le monde du travail. La collaboration à distance via des plateformes comme Zoom, Teams et Slack est devenue très populaire. D’autre part, elle se manifeste à travers la popularité croissante des jeux en ligne et des sports électroniques (e-sport). Ces derniers repoussent les limites de l’interaction humaine au sein même des entreprises. De plus, les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram permettent de créer des espaces virtuels. Des espaces où chacun expose sa vie réelle et privée. Chaque utilisateur expose également, quoi qu’il arrive, ses données personnelles. Les réseaux sont un très bon exemple et un excellent reflet de l’impact de la technologie. Son ampleur, sur notre quotidien, se visualise parfaitement.

L’interaction humain-machine réinventée grâce

à l’apprentissage automatique

L’interaction humain-machine est une avancée significative. Elle s’est réinventée grâce à l’apprentissage automatique et au traitement du langage naturel (NLP). Ces techniques d’approche font partie des modèles de Machine Learning. Ils sont bien connus dans le monde de l’IA. Les algorithmes de Machine Learning apprennent à effectuer une tâche. Ils sont capables de s’améliorer au fil du temps également. C’est pourquoi les innovations dans le domaine de l’apprentissage automatique transforment ces échanges. Ils aident à définir la façon dont les personnes interagissent.

Les machines sont désormais capables de comprendre et de réagir de manière presque naturelle. Cela ouvre ainsi la voie à une nouvelle ère d’expériences utilisateur intuitives et plus fluides. Ces innovations sont notamment soutenues par des entreprises comme Google. Cette évolution promet des interactions plus simples. Elle offre aussi aux utilisateurs la possibilité de tirer parti des données pour améliorer leurs expériences. Ainsi, la communication sera plus authentique entre l’homme et la machine.

Voici des exemples d’innovation plus précis.

La technologie spatiale ou spatial computing : une innovation immersive

La technologie spatiale est en plein essor. Elle rassemble le physique et le numérique grâce aux avancées du “spatial computing”. Des entreprises comme Apple, avec son casque Vision Pro, et Meta, avec le Quest 3, travaillent au développement de dispositifs de réalité mixte. Ces derniers offrent des expériences immersives uniques.

Des lunettes pour remplacer les écrans

La startup chinoise Xreal a également lancé des lunettes visant à remplacer les écrans. Cette tendance marque une intégration croissante des technologies immersives dans notre quotidien. Le marché de la technologie spatiale, estimé à 97,9 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre 280,5 milliards de dollars en 2028, selon MarketsandMarkets.

Le badge intelligent AI Pin : une innovation originale qui a de l’avenir

Conçu par la société Humane, le badge “AI Pin” combine les fonctionnalités de divers appareils tels que les smartphones, les montres connectées, les ordinateurs et les assistants vocaux. Ce badge utilise l’écoute vocale et la vision artificielle pour être commandé par la voix. Il permet de dicter et d’envoyer des courriels ou textos. Il permet aussi de localiser des lieux et de formuler des messages. Coûtant autour de 700 euros, le badge est équipé d’un laser. Celui-ci projette les boutons de commande sur la paume de la main. L’utilisateur peut alors contrôler l’outil depuis sa main. Il peut jouer un morceau de musique, consulter sa fréquence cardiaque, ou encore connaître les calories d’un aliment tenu dans la main ! Assez surprenant pour un si petit outil !

La gestuelle sans contact : une innovation interactive

inédite du domaine de l’IA

La gestuelle sans contact, ou “air gestures”, révolutionne l’interaction des consommateurs avec leurs appareils. Elle rend l’utilisation plus intuitive et accessible. Par exemple, l’Apple Watch permet de répondre à des appels d’un simple geste du pouce et de l’index sans toucher la montre. De son côté, Google, avec son projet Gameface, a développé une souris de jeu contrôlée par les mouvements de tête et les expressions. Il est donc possible de cliquer simplement en levant les sourcils. Il est aussi possible de déplacer le curseur en ouvrant la bouche. Cette innovation améliore l’ergonomie et offre une accessibilité appréciée pour les personnes à mobilité réduite.

L’intégration de ChatGPT dans les voitures Volkswagen : une innovation motorisée

Lors du CES 2024 (en janvier), Volkswagen a dévoilé des véhicules intégrant ChatGPT dans leur assistant vocal IDA. C’est synonyme d’une avancée majeure dans le secteur automobile. Cette technologie sera disponible sur plusieurs modèles. Les véhicules Volkswagen ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, et les nouvelles générations du Tiguan, de la Passat et de la Golf en seront dotés. Basée sur Cerence Chat Pro, cette intégration permettra aux conducteurs de commander les systèmes d’info et de divertissement, de navigation et de climatisation. Et ce grâce à des commandes vocales. En plus de répondre à des questions générales, IDA sera capable de fournir des informations spécifiques et d’améliorer constamment ses réponses grâce à une base de données d’intelligence artificielle.

Le robot patrouilleur de LG : une innovation sécurisante ?

La marque LG présente son robot bipède “Maison sans corvée”. C’est l’Assistant Smart Home. Il est conçu pour assister les personnes dans les tâches ménagères. Il assure également la surveillance domestique. Doté d’intelligence artificielle avancée, ce robot utilise la reconnaissance vocale et faciale pour interagir avec les habitants de la maison. Même avec les animaux de compagnie. Il est capable de patrouiller de manière autonome à travers les pièces d’une maison. Il détecte les anomalies comme les fenêtres ouvertes ou les lumières allumées. À chaque anomalie détectée, il envoie des notifications sur le smartphone du propriétaire. C’est un compagnon du quotidien, aussi original que surprenant.

Les innovations IA attendues en 2024 repoussent les limites de la technologie actuelle. Elles arrivent à façonner un nouvel avenir où l’intégration des données, les apprentissages automatiques et les nouvelles technologies sont au cœur de notre monde. Les interfaces et systèmes homme-machine n’ont pas fini de surprendre.

Amadou Bamba NIANg, Journaliste et Consultant Avec ia-school.com

