Le mardi 30 novembre 2021 à l’hôtel Radisson Collection, Orange Mali et ses partenaires ont échangé autour d’une thématique chère aux entreprises. Il s’agit de l’éthique et compliance, des valeurs nécessaires à la bonne marche de toute entreprise.

La célébration de la 9ème édition de la Journée éthique et compliance chez Orange Mali, a réuni le personnel d’Orange et ses partenaires et fournisseurs autour des règles de l’éthique et de la compliance. Aminée par Mme Kamissa Diakité , directrice Ethique, Compliance et gestion des projets transverses chez Orange Mali , la journée a enregistré la présence du Directeur général d’Orange Mali, M.Brelotte Ba. Dans une ambiance interactive, les cadres d’Orange Mali et les partenaires ont débattu des notions de l’éthique et compliance au sein de leurs entreprises respectives. Quand on sait que l’éthique d’entreprise relève des valeurs éthiques accordées par une entreprise à la conduite de ses affaires, et qu’elle s’applique à l’image, l’ensemble des comportements, procédures et décisions de l’entreprise. Des échanges, on comprend que la compliance est l’ ensemble des processus destinés à assurer qu’ une entreprise et son personnel (dirigeants et salariés) respectent les normes juridiques et éthiques qui leur son applicables. Selon Mme Kamissa Diakité, ces règles permettent au personnel, et à l’entreprise de prévenir les pièges de la corruption, du blanchiment d’argent ou toute autre situation contraire à l’éthique. A l’occasion, la facilitatrice de la journée a rappelé la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, communément appelée la loi Sapin 2. Se partageant leurs expériences respectives en matière de corruption, les cadres d’Orange Mali et les fournisseurs sont convenus sur l’obligation du respect de l’éthique et de la compliance au sein de leurs entreprises.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

