ONLY IN AMERICA

ONLY IN AMERICA • Elon Musk envisage de réintégrer Marko Elez dans la commission à l’efficacité gouvernementale (Doge) après un sondage sur X où 78 % des votants ont soutenu son retour. Cet employé avait démissionné après la révélation d’anciens posts racistes

Elon Musk a relancé le débat sur le retour d’un ancien membre de la commission à l’efficacité gouvernementale (DOGE), Marko Elez, après qu’un sondage publié vendredi sur son réseau social X a montré un soutien majoritaire à cette idée. Marko Elez avait démissionné la veille à la suite d’un article du Wall Street Journal révélant ses liens avec un compte X ayant publié des propos racistes et prônant l’eugénisme.

Le sondage, posé par Elon Musk, demandait aux utilisateurs s’il devait faire revenir l’ancien employé. « Faire revenir l’employé de@DOGE qui a fait des déclarations inappropriées via un pseudonyme aujourd’hui supprimé ? », interrogeait le milliardaire, laissant le choix entre « oui » et « non ». En fin d’après-midi, plus de 385.000 votes avaient été enregistrés, dont 78 % en faveur de son retour.

De nombreuses publications racistes

L’enquête du Wall Street Journal a mis en lumière plusieurs publications de ce compte, supprimé en décembre avant l’investiture de Donald Trump. Parmi elles, un message datant de juillet affirmait : « Juste pour information, j’étais raciste avant que ce ne soit cool. » En septembre, un autre post indiquait : « Vous ne pourriez même pas me payer pour que je me marie à quelqu’un en dehors de mon appartenance ethnique », appelant également à « rendre normale la haine contre les Indiens ».

La Maison-Blanche a confirmé jeudi la démission de Marko Elez, alors qu’Elon Musk semble désormais vouloir le réintégrer dans la commission. Celle-ci, créée pour réduire drastiquement les dépenses publiques, ne bénéficie pas d’un statut fédéral et n’exige donc pas l’approbation du Congrès. Il reste néanmoins incertain à qui la DOGE doit rendre des comptes.

« Faisons-le revenir », affirme J.D. Vance

Le vice-président américain J.D. Vance a pris position en faveur de Marko Elez sur X. « Je suis évidemment en désaccord avec certains posts de Marko Elez, mais je ne pense pas qu’une activité stupide sur les réseaux sociaux devrait ruiner la vie d’un gamin », a-t-il déclaré. Il a également critiqué les journalistes ayant exposé l’affaire. « Nous ne devrions pas récompenser les journalistes qui tentent de détruire les gens. Alors je dis, faisons-le revenir. »

Ancien employé de SpaceX, Marko Elez faisait partie de ceux ayant récemment obtenu un accès au système de paiements du Trésor américain, un mécanisme distribuant des milliers de milliards de dollars de fonds fédéraux. Cependant, une décision de justice avant sa démission avait limité cet accès à la simple consultation, en raison des inquiétudes soulevées par des associations et des élus démocrates sur les « conséquences sur la sécurité nationale et économique » que pourrait entraîner son rôle.

Source: https://www.20minutes.fr/