United Bank For Africa (UBA) Mali en partenariat avec Canal + Mali lance le nouveau service de paiement des abonnements Canal + via Léo. La cérémonie de lancement s’est déroulée le mardi 14 juin dans les locaux de Canal+ Mali. C’était sous l’égide de Hacko Rokia Koné et Moussa Tiémoko Dao respectivement directrice générale de UBA au Mali et directeur général de Canal + Mali.

-maliweb.net- Au Mali, il est désormais possible de payer l’abonnement Canal + via Léo. Celui-ci, le banquier virtuel de UBA, est une intelligence artificielle disponible sur WhatsApp et Facebook Messenger. Il permet aux clients détenteurs d’un compte United Bank For Africa (UBA) de faire des opérations : consultation de solde, téléchargement de relevé, transfert d’argent, paiement de facture et bien plus encore.

C’est un service gratuit qui n’entraîne pas de frais supplémentaire. Il vous propose une expérience améliorée grâce à sa facilité, à sa disponibilité et une meilleure expérience digitale. L’objectif du paiement des abonnements canal plus via Léo est de faciliter aux clients UBA la moindre opération en cette ère du digital, a souligné la directrice générale UBA Mali. Selon Hacko Rokia Koné, UBA Mali, toujours fidèle à sa philosophie et dans l’optique de faciliter à sa clientèle en mis en place ce partenariat.

C’est une nouvelle solution novatrice de paiement de l’abonnement Canal + via, a pour sa part assuré le directeur général de Canal + Mali. Moussa Tiémoko Dao a indiqué que le partenariat entre UBA Mali et sa structure est une volonté de répondre aux attentes des clients qui sont au cœur de tout ce que Canal + fait. Le fait que Léo soit disponible 24 h/ 24 h a été déterminant dans le partenariat, a-t-il expliqué. A cela s’y ajoutent la satisfaction des clients, l’innovation et la digitalisation.

Le lancement du service marque le début de la construction d’un partenariat plus dynamique et plus innovant entre Canal + et UBA. « Les deux équipes ont travaillé d’arrache-pied pour aboutir à ce partenariat », a indiqué Moussa Tiémoko Dao. Il faut rappeler que le partenariat entre UBA Mali et Canal + Mali est un contrat groupe entre les deux structures. Il participe, selon les responsables Canal + Mali et UBA Mali, à la satisfaction des clients des deux structures.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

