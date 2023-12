Projet « Education aux médias et au numérique » : plus de 480 personnes formées

Le média en ligne MaliActu a lancé, ce vendredi 22 décembre, sa plateforme de lutte contre la désinformation. Un outil lancé dans le cadre de son Projet « Education aux médias et au numérique ». La cérémonie qui s’est déroulée, à l’AGETIC, a aussi marqué la fin de la phase formation et la remise d’attestations aux bénéficiaires.

« Le Projet Education aux médias et au numérique a offert aux participants de nouvelles perspectives leur permettant de développer des compétences cruciales dans un monde médiatique en constante évolution », s’est réjoui Salif Diarrah, coordinateur du projet. Selon lui, tout au long de la formation, la détermination et la volonté des apprenants ont été sans faille. Cela démontre « l’esprit de progrès qui anime notre communauté », a indiqué Salif Diarrah.

Au nom des bénéficiaires, Adama Bagayoko a salué MaliActu pour son « engagement en faveur de l’éducation aux médias et à l’information ». Cette formation a été, selon lui, une expérience enrichissante qui a élargi leurs horizons, renforcé leurs compétences et éveillé leur conscience face aux enjeux cruciaux de notre ère numérique. « Nous avons pu bénéficier de ressources, d’expertise et d’un réseau qui ont contribué de manière significative à la réussite de cette formation ».

Le Projet « Education aux médias et au numérique » est une initiative de MaliActu et financé à hauteur de 58 millions FCFA par le Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement (FAMOC). Selon Mme Salimata Doucouré, la représentante du fonds, à ce jour plus de 80 organisations maliennes ont bénéficié du FAMOC pour une enveloppe globale de 120 milliards de FCFA. Actuellement, souligne Mme Salimata Doucouré, 34 organisations et personnes bénéficient du fonds.

En ce qui concerne MaliActu, il s’agit d’un premier financement qui porte sur l’Éducation aux médias et lutte contre la désinformation au Mali. Un projet important car la désinformation vise à induire le public en erreur en diffusant volontairement des fausses informations. « Un phénomène dangereux dans le contexte socio-sécuritaire actuel du Mali » a indiqué la représentante du fonds. Avant de lancer officiellement la plateforme de lutte contre la désinformation, la seconde phase du projet.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

