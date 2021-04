Tombola Moov Money, les gagnants récompensés

Le vendredi 2 avril 2021 au siège de Moov Africa Malitel, six gagnants de la tombola Moov Money ont reçu les prix des mains du Chef du service Etudes et Communication au cours d’une sobre cérémonie organisée à l’occasion.

La tombola Moov Money est lancée du 15 mars au 15 mai 2021. Elle met en jeu sur tirage au sort, des enveloppes d’une valeur de 200 000FCFA, des smartphones, des motos et un gros lot qui est une voiture 4X4. Pour y participer, le client Moov Africa Malitel, effectue des transactions de retrait via Moov Money à partir de 5000F et plus en vue de se voir éligible.

Chaque semaine 6 gagnants sont tirés au sort jusqu’ à la date du 15 mai prochain marquant la fin de la tombola qui se clôt par la remise de la 4X4 au grand gagnant.

Pour ce premier tirage, les gagnants sont : Idrissa Kelepily (Smartphone), Sidi Maïga (Smartphone), Alassane Bamba (200 000FCFA), Mahamadou Dioauré (200 000F) . Quant à Gaoussou Dayo et Abdoulaye Dembélé, ils ont chacun gagné une moto Djakarata.

Au nom des gagnants, Abdoulaye Dembélé a vivement remercié la société Moov Africa Malitel. En se réjouissant de gagner une moto avec son opérateur téléphonique, Monsieur Dembélé avoue qu’ il était dubitatif sur la véracité de la tombola et ses mises. Il est appuyé dans ses propos par Alassane Bamba qui invite d’autres clients à les imiter. Tous deux assurent, qu’ils continueront à maximiser leur chance via les transactions dans l’espoir de toujours gagner plus. Pour sa part, le Chef de service des Etudes et Communication, Sissoko Alimatou Traoré, a tenu a remercié les gagnant pour leur fidélité. Aussi elle réaffirme la volonté et la joie de sa structure à se dévouer à la pleine satisfaction de ses clients.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

