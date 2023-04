Marché financier : Le Mali mobilise 120 milliards de FCFA

Le ministre de l’Économie et des Finances a l’honneur d’informer le public de la clôture de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne « Etat du Mali 6,40% 2023 -2030 ».

L’opération a été réalisée par la SGI Mali, arrangeur et chef de file du syndicat de placement avec comme co-chefs de file : Global Capital, SGI Togo et SGI Benin.

Cet emprunt obligataire lancé le 15 mars 2023 sur le marché financier de l’Uemoa pour un montant de 120 milliards FCFA, un taux d’intérêt de 6,40% et une maturité de 7 ans a été clôturé le 31 mars 2023.

Ladite opération a permis au Trésor Public de mobiliser la totalité du montant sollicité, soit un taux de souscription de 100%. Ce nouveau succès témoigne de la confiance des investisseurs en l’Etat du Mali, en son gouvernement et en la politique économique, financière et budgétaire des plus hautes autorités.

Le gardien des deniers publics remercie le syndicat de placement et l’ensemble des investisseurs nationaux et régionaux pour la confiance renouvelée et se réjouit de leur accompagnement pour le financement des projets structurants de développement économique et social du Mali dans un contexte de resserrement de la liquidité globale de la zone.

A noter que le patron du département de l’Economie et des Finances a mobilisé auprès de la Boad 45 milliards de FCFA en faveur de l’EDM. C’était à l’issue de la 134ème session ordinaire de l’institution financière tenue le 28 mars 2023 en Guinée Bisseau. Il s’agit de la première tranche d’un montant de 100 milliards de FCFA. Cet accord de prêt permettra de soutenir le programme d’investissement et de développement 2022-2026 de l’EDM-SA validé en conseil des ministres par le gouvernement en mars 2022 et d’assurer le financement de son besoin en fonds de roulement.

Nouhoum DICKO

Commentaires via Facebook :