La célébration de la Journée de l’Afrique a été marquée par des discours de Cheikhna Moulaye Zeine, ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie au Mali et au Burkina Faso et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la Mauritanie et Président en exercice de l’Union Africaine. Tous deux ont insisté sur l’importance cruciale de l’éducation et de la jeunesse pour l’avenir du continent africain.

L’ambassadeur Zeine a ouvert la cérémonie en honorant la mémoire des pères fondateurs de l’Union Africaine. Il a déclaré que : « c’est l’occasion pour moi de saluer la mémoire des Pères Fondateurs de notre Union, qui se sont battus pour une Afrique indépendante, prospère, aspirant aux idéaux de la liberté, de la démocratie et du développement. » Il a ensuite mis en avant le thème de l’éducation, soulignant que : « Les formations de base, élémentaire, professionnelle et académique sont aujourd’hui essentielles pour le succès et la prospérité de notre jeunesse ». L’ambassadeur Zeine a évoqué des problèmes critiques tels que la paix et la sécurité, les libertés individuelles et collectives, le développement économique et les changements climatiques. « Nous devons continuer à croire en nous, en notre potentiel et en notre détermination, avec l’appui de nos partenaires au développement, afin que nos États continuent sur le chemin de la prospérité », a-t-il affirmé. L’ambassadeur Zeine a insisté sur la continuité des efforts de la Mauritanie pour défendre les valeurs africaines et les priorités continentales.

De son côté, le Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l’UA a réitéré ces idées dans son message à la nation, déclarant qu’: « investir dans l’éducation, c’est garantir que chaque jeune Africain ait les compétences et les opportunités nécessaires pour contribuer au développement de notre continent ». Il a aussi noté que « notre jeunesse est notre plus grande richesse. C’est elle qui portera l’avenir de notre continent ».

Le Président Ghazouani a approfondi cette réflexion en appelant à l’unité et à la coopération pour surmonter ces défis. « Nous devons travailler à garantir que chaque Africain ait accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive », a-t-il déclaré en insistant sur l’importance de la souveraineté alimentaire. Il a également souligné la nécessité de promouvoir la stabilité politique et de lutter contre le terrorisme et les conflits armés.

Dans une vision plus large, le président en exercice de l’UA, le président Ghazouani a plaidé pour « une réforme de la gouvernance mondiale, tant politique que financière », afin que les voix africaines soient mieux entendues sur la scène internationale. Il a aussi mis en avant l’importance de l’inclusion sociale et économique, en particulier pour les jeunes et les femmes : « Nous devrions lutter contre toutes les formes de discrimination et créer des opportunités égales pour tous».

Cette journée a ainsi réaffirmé l’engagement des leaders africains envers l’éducation et la jeunesse, tout en adressant les défis pressants et en plaidant pour une solidarité accrue pour réaliser les aspirations de l’Agenda 2063.

Maciré DIOP

