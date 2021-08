Front social : La CSTM dépose un préavis de grève de 72 heures sur la table du gouvernement

La Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM), la deuxième centrale syndicale du Mali dirigée par Hamadoun Amion Guindo, a déposé un préavis de grève, le 9 août 2021, sur la table du gouvernement malien. Dans ce préavis de grève, la CSTM dit avoir déposé un cahier de doléances, le 14 juillet 2021 auprès du département du Travail de la Fonction Publique et du Dialogue Social, auquel le gouvernement n’a pas réagi. «Considérant le silence observé autour de ce cahier de doléances, le Comité Exécutif National de la CSTM décide d’une grève générale de 72 heures sur toute l’étendue du territoire national pour compter du lundi 30 août 2021, si ces doléances ne sont pas satisfaites. La grève prendra fin le mercredi 1er septembre 2021 à minuit», révèle le préavis de grève de la CSTM. Selon le secrétaire général de la CSTM, Hamadoun Amion Guindo, la CSTM a environ une cinquantaine de points de revendication, dont la représentativité de ses membres dans les différentes structures.

Dans ce préavis de grève adressé au Ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, le 9 août 2021, la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) exige l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. «Madame le Ministre, Vu la constitution de la République du Mali ; Vu les conventions 87 et 98 de l’OIT ; Vu le statut de la fonction publique ; Vu la loi N°92-020 du 22 Septembre 1992 et loi N°2017 – 021 du 12 juin 2017 portant code de travail en République du Mali. Considérant le dépôt du cahier de doléances de la CSTM en date du 14 juillet 2021 auprès du département du Travail de la Fonction Publique et du Dialogue Social. Considérant le silence observé autour de ce cahier de doléances, le Comité Exécutif National de la CSTM décide d’une grève générale de 72 heures sur toute l’étendue du territoire national pour compter du lundi 30 août 2021, si ces doléances ne sont pas satisfaites. La grève prendra fin le mercredi 1er septembre 2021 à minuit », précise le préavis de grève de la CSTM déposé sur la table du gouvernement. Contacté par nos soins, hier, mercredi 11 août 2021, le secrétaire général de la CSTM, Hamadoun Amion Guindo, membre du Conseil national de Transition (CNT), invite le gouvernement malien à respecter ses engagements sur plan national et international. «Nous avons signé des accords avec le gouvernement qui a pris des engagements relatifs aux organisations syndicales. C’est une réglementation depuis un certain temps et le gouvernement, au lieu de respecter ses engagements, est en train de prendre des décisions contraires », a souligné Hamadoun Amion Guindo. Il précise en disant que depuis 2007, des engagements ont été signés entre la centrale syndicale et le gouvernement qui n’arrive pas à les mettre en œuvre. « On a beau rappelé jusqu’à présent ce n’est pas fait. Quelque part, c’est le gouvernement même qui met le syndicat dans une position difficile. Quand vous annoncez aux militants que des accords ont été obtenus et qu’ils font des années, ils ne voient pas, quelque part c’est comme si on a un peu menti aux travailleurs », a-t-il dit. Selon le secrétaire général de la CSTM, Hamadoun Amion Guindo, la CSTM a environ une cinquantaine de points de revendication, dont la représentativité de ses membres dans les différentes structures. A ses dires, cette grève concernera tous les secteurs socioprofessionnels de la CSTM. Par ailleurs, il dira qu’une conférence de presse se tiendra, le vendredi 13 août 2021 à 9heures au siège de la CSTM à Bamako pour donner plus de détails sur le préavis de grève.

Il faut rappeler que le dépôt du préavis de grève de la CSTM en date 9 août dernier coïncidait avec le démarrage de la grève de 12 jours (288 heures) des enseignants, en l’occurrence les Syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre 2016 (SYPESCO, SYNEB, SYNEFCT, SYNESEC, SYLDEF, FENAREC, COSES), pour l’application de l’article 39 de la loi n° 2018-007 du 16 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement secondaire, de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale. Le gouvernement de Dr. Choguel Kokalla Maïga a donc du pain sur la planche. La conférence sociale annoncée par le gouvernement débouchera certainement sur une accalmie au niveau du front social.

Aguibou Sogodogo

