Après plusieurs phases de négociations sans accord entre le gouvernement et les enseignants du supérieur (branche Snesup), une rencontre cruciale est prévue ce jeudi, 7 janvier 2021 entre les deux parties. Parviendront-ils (partie gouvernementale et le Snesup) à un accord afin de sauver l’essentiel ?

«Nous venons de sortir de la salle des négociations. Les négociations continuent le jeudi prochain à la demande de la partie gouvernementale pour consultation. Nous avons bon espoir ». Telle était la réponse du secrétaire général du Comité exécutif national du Syndicat national de l’enseignement supérieur (CEN-Snesup), Dr. Abdou Mallé, à notre appel, le 5 janvier 2021. Mais, Dr. Mallé a tenu à clarifier que la grève de cinq jours (du 5 au 9 janvier) qui est en cours n’est pas suspendue. «Cela ne veut pas dire que la grève qui a débuté ce 5 janvier 2021 et qui se posuruit jusqu’au 9 janvier est suspendue. Elle continue en même temps que les négociations. Car l’enseignement supérieur n’est pas seulement que les cours, il y a les structures de recherche et autres volets», a précisé Dr. Abdou Mallé.

Parmi les exigences formulées par le Snesup à l’endroit du Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Porte-parole du Gouvernement avec ampliation à d’autres structures de l’Etat, l’on note , dans un prmier temps, des points statutaires qui concernent l’application de la grille plancher 1368 et plafond 3000 aux Enseignants-Chercheurs ; l’application immédiate des articles 66 et 97 du Statut des Enseignants-Chercheurs en vue de l’augmentation de 20% de la grille indiciaire et de 02 ans de l’âge de la retraite pour les Professeurs/Directeurs de Recherche et les Maîtres de Conférences/Maîtres de Recherche ; l’application immédiate de la prime de recherche conformément à l’article 34 du Décret N°2017- 0850/P-RM du 09 octobre 2017 fixant les modalités d’application du Statut des Enseignants-Chercheurs. On remarque aussi des points sur les arriérés d’heures supplémentaires, les tâches liées aux examens et la régularisation des salaires ; points qui exigent le payement immédiat des arriérés d’heures supplémentaires et des frais des tâches liées aux examens des structures; le payement des heures supplémentaires dues aux enseignants permanents exclus de l’arrêté de payement de 2016-2017 et 2017-2018 à la FSEG ; le rétablissement immédiat des retenues arbitraires opérées sur les salaires des doctorants de l’Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) et le déblocage des demandes de congés de formation ; l’alignement immédiat des salaires des agents fonctionnaires de l’Institut des Hautes Etudes et de Recherches Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou hiérarchisés en octobre 2019 ; l’effectivité du payement des salaires des travailleurs contractuels de l’Institut d’Economie Rurale (IER) par la subvention de l’Etat. On souligne également l’aspect sur le recrutement et la carrière: le dessaisissement immédiat du Directeur du Centre National des Concours de la Fonction Publique de la gestion du dossier d’intégration dans la Fonction Publique des 59 travailleurs contractuels pour incapacité avérée; le maintien de la date du samedi 26 décembre 2020 pour l’organisation du test d’aptitude des 59 travailleurs contractuels de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; le maintien du reclassement de 11 des 59 travailleurs contractuels dans la catégorie professionnelle “A” conformément aux résultats des travaux de la commission technique ; la gestion des dossiers des contractuels en instance, y compris ceux de 2015-2020 pour leur intégration dans la Fonction Publique ; la hiérarchisation des Attachés de Recherche et des Assistants par la relecture de l’article 15 du Décret N°2017-0850/P-RM du 09 octobre 2017 fixant les modalités d’application du Statut des Enseignants-Chercheurs ; l’affectation immédiate des Enseignants-Chercheurs recrutés en 2017 dans les hôpitaux ; l’effectivité du fonds «Etudes et Recherche » pour les institutions d’enseignement supérieur et de recherche.