Colonel Sadio Camara aux groupes terroristes lors de la remise de nouveaux aéronefs à l’Armée de l’Air : «….Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos… »

Nos FAMa ont été dotées, une fois de plus, de nouveaux équipements de la part des plus Hautes Autorités de la Transition. Il s’agit des nouveaux aéronefs mis à la disposition de l’Armée de l’Air. Ainsi, la cérémonie de réception de ces équipements, présidée par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu lieu jeudi au Pavillon Présidentiel de l’Aéroport International Président Modibo Keïta. C’était en présence du Premier Ministre de la Transition, Dr Choguel Kokalla Maïga, du Président du CNT, Colonel Malick Diaw, du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Colonel Sadio Camara, des membres du Gouvernement, du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, le Général de division Alou Boï Diarra et des représentants des Partenaires du Mali.

Ces nouveaux appareils sont composés de 4 avions d’attaque et d’entrainement avancé de types Albatros L39 de fabrication russe et de 3 drones Bayraktar TB2 de reconnaissance et de combat de fabrication turque. Ils viennent s’ajouter à ceux reçus il y a 2 mois de cela, notamment à la veille du 62ème anniversaire de l’Armée malienne. Et c’est le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta qui a remis les clefs de ces armements de l’Air au Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, le Général de Division Alou Boï Diarra. La cérémonie de réception a été faite devant les plus Hautes Autorités de la Transition et les représentants des Partenaires du Mali, au Pavillon Présidentiel de l’Aéroport International Président Modibo Keïta, le jeudi 16.

En se prononçant sur ces dispositifs neufs qui viennent renforcer leurs capacités, le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, le Général de Division Alou Boï Diarra a soutenu que l’objectif des Autorités maliennes est de répondre efficacement à la nouvelle stratégie adoptée par les forces du mal. Aussi, qu’il s’agit pour l’Armée malienne de s’adapter au nouvel environnement surtout en matière de renseignement. « Ces efforts d’équipements croissant de l’Armée malienne traduisent la volonté ferme des Autorités du pays d’offrir une meilleure protection aux populations »a-t-il estimé.

Le message fort du Colonel Sadio Camara à l’endroit des Terroristes

Selon le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, ces nouveaux systèmes d’armes qu’ils ont reçues viennent s’imbriquer parfaitement dans une architecture de défense qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. « Les drones de reconnaissance et de combat et les avions de chasse augmentent davantage le rayonnement de nos unités de manœuvre sur le terrain. La montée en puissance des FAMa est ainsi consolidée » a-t-il avancé.

Il poursuit que l’Armée de l’Air malienne est en posture offensive et que les terroristes sont en déroute. Que les opérations agressives menées par les troupes maliennes contre les bandits ainsi que l’attitude professionnelle et protectrice de nos soldats vis-à-vis des populations ont déjà convaincu des dizaines de combattants de déposer les armes et de venir se rendre. C’est dans cette dynamique que le Ministre Camara affirmera que beaucoup d’entre eux (combattants) sont en voie de réinsertion sous la surveillance et la protection des Forces de l’Ordre. Il en a ainsi profité pour s’adresser à ces fils égarés (terroristes) du pays et commençant à revenir vers la mère Patrie, conscients qu’ils ont fait une fausse route, qu’ils pourraient être de nouveau les bienvenues chez eux car la Nation est prête à leur ouvrir les bras à condition qu’ils acceptent de vivre selon les lois de la République.

Par ailleurs, dans la même allocution, il a lancé un message fort aux terroristes en ces termes : « Je lance un appel aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit ou qui veulent juger la montre comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple, vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles, ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins, jusqu’à ce que nos bombes et nos troupes d’assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel ». Avant de conclure son intervention, le ministre de la Défense et des Anciens combattants n’a point manqué de remercier les partenaires du Mali dans cette guerre ainsi que le Président de la Transition pour ses actions de renforcement des FAMa pour cette lutte contre la force du mal.

Par Mariam Sissoko

