A l’occasion de la célébration du 20 janvier 2025, commémorant l’anniversaire de la création de l’Armée Malienne, le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djénéba Sanogo, assistée par la présidente du « Réseau Cohésion Sociale », Traoré Pinda Sylla, a procédé, le lundi 20 janvier 2025 sur le terrain Chaba de Lafiabougou, à la remise de vivres et non-vivres aux veuves et orphelins de militaires. Des veuves civiles vulnérables de Bamako et Kati ont aussi reçu de l’aide.

On notait la présence de plusieurs ministres dont : Oumou Sall Seck de l’Entreprenariat national, , Doumbia Mariam Tangara de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable mais aussi, des autorités communales et des légitimités coutumières (dont le coordinateur des Chefs de quartiers de Bamako, El Hadji Seydou Sangaré), ainsi que religieuses de la Commune IV. Il y avait des membres du CNT et l’ambassadeur du Nigéria.

Lors de la célébration de ce 64 è Anniversaire de l’Armée malienne (Famas), les donations du gouvernement malien étaient composés de 5 tonnes de riz, 200 sachets de 5 kg de lait en poudre, 4 tonnes de sucre, 200 sachets de 5 kg de pâtes alimentaires, 200 bidons d’huile de 5 litres. À travers la remise aux bénéficiaires de 7 machines à coudre et 7 machines de broderie, des équipements de transformation de produits agro-alimentaires et de saponification ainsi que des fonds de roulement, le gouvernement escompte aider à l’autonomisation des femmes. Au nom des bénéficiaires, Mme Yattara Aminata Samaké, présidente des veuves des militaires de Kati a vivement remercié les autorités maliennes, particulièrement le président de la transition, pour «son geste de solidarité et de reconnaissance à l’endroit des familles des militaires tombés au front».

La présidente du « Réseau Cohésion Sociale », Traoré Pinda Sylla, après avoir remercié le Gouvernement malien pour cette donation, a rappelé que « Nous vivons un des moments décisifs pour l’avenir de notre pays ». En raison de cela, elle est convaincue qu’il est primordial que chacun se lève pour apporter son soutien indéfectible aux autorités de la Transition. Ce, afin qu’elles puissent atteindre leurs objectifs de stabilité, développement et de paix. Pour ce faire, Traoré Pinda Sylla a demandé à l’ensemble des femmes maliennes de pleinement jouer leur rôle de citoyennes modèles et responsables. Tant leur influence dans les foyers et leurs actions dans la société, de même que leur encagement pour la paix, sont indispensables pour la construction d’un Mali uni et prospère. La présidente du « Réseau Cohésion Sociale » a aussi recommandé aux femmes maliennes d’être porteuses des valeurs de civisme, de solidarité et de patriotisme.

Mme Diarra Djénéba Sanogo, ministre de la Femme de l’Enfant et de la Famille a déclaré : «C’est un grand honneur d’être là aujourd’hui pour offrir ces denrées alimentaires de première nécessité aux veuves et familles des vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur». Elle s’est dite convaincue que «ces dons vont permettre d’améliorer leurs conditions de vie».

Bata Kamissoko, Stagiaire

Commentaires via Facebook :