Présentes au Mali depuis le 11 janvier 2013, dans le cadre d’abord de l’opération « Serval », pour libérer le pays de l’invasion « jihadiste » et rebelle, ensuite de Barkhane le 1er août 2014, pour lutter contre le terrorisme, les forces armées françaises ont certainement failli dans leurs missions. A telle enseigne que leur présence n’était plus souhaitée par les autorités de la Transition. Après neuf ans de mission infructueuse, Barkhane a donc été contrainte de plier bagages du Mali. Les derniers soldats français y ont officiellement quitté le lundi 15 août 2022. Votre hebdomadaire préféré « Le Pélican » a jugé nécessaire d’interroger des citoyens pour savoir leur opinion par rapport à la décision. La majorité des personnes interrogées habitent essentiellement Tombouctou et Gao (les zones où Barkhane était principalement basée). Le constat est clair et net, les maliens ne voulaient plus de la présence de la force française et s’en réjouissent de son départ du territoire national. Lisez les avis des uns et des autres !

Selon Amadou Bocar Kanfo, juriste de formation et originaire de Tombouctou, ce départ est une très bonne chose. Il se réjouit vraiment que la force barkhane ait quitté le Mali. « La force barkhane peut être considérée comme un allié des terroristes. Ce sont des alliés qui agissent ensemble mais la France se cacherait derrière leurs véritables activités qu’elle mène au sein du pays. La récente attaque du camp militaire malien de Tessit a entraîné une incompréhension au niveau national et international, vu le nombre des militaires maliens qui sont morts lors de cette attaque. La force barkhane serait à l’origine de cette attaque en complicité avec les terroristes » opine-t-il. Il ajoute : « Quand on remonte en arrière, dans les années 2018, 2019,2020, il y a un grand nombre de villages qui ont été envahis par les terroristes. Lors de ces envahissements, où il y a eu des carnages du côté des militaires maliens, des civils, des femmes enceintes et des enfants, il a manqué l’appui aérien de barkhane envers nos militaires.

La France, pour dire la force barkhane, ne jouait pas du tout le rôle pour lequel elle était présente chez nous. Donc, son départ est une très bonne chose. A un moment donné, le Mali avait interdit à tout autre pays son espace aérien mais barkhane a violé plusieurs fois cette injonction. Nous avons plusieurs preuves sur ces gens-là. Son départ du Mali ne suffit pas mais la barkhane doit retourner en France. Le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, la Côte-d’Ivoire etc. doivent chasser également les militaires français. Car, ils ne font absolument rien pour améliorer la situation sécuritaire de nos pays. Ils étaient ici pour l’aggraver. Ils n’ont rien servi ».

Mohamed Ousmane Cissé, est le Secrétaire à l’information du « Collectif Tombouctou Réclame ses Droits » et président du Club des Lecteurs de l’Ecole Normale Supérieure de Bamako (ENSup). D’après lui, « Le départ de barkhane du Mali, en tant que ressortissant nordiste, nous ne pouvons que saluer cela. Si les militaires français sont venus, c’est suite à la crise sécuritaire du nord de notre pays qui s’est déclenchée depuis 2012. Depuis ce temps, les militaires français à travers l’opération Serval puis barkhane sont censés protéger, lutter, aider, libérer, aux côtés des FAMA, les régions du Nord-est de notre pays contre les terrorismes afin de restaurer la paix. Mais nous avons constaté que la crise a subsisté. Elle s’est plutôt aggravée du jour au jour, d’année en année. S’ils n’apportent pas de résultats concrets, d’évolution à la situation sécuritaire du Mali, il est de ressort de la population de demander leur départ. Surtout que ces militaires français seraient financés par l’Etat malien. L’opération « Serval » qui a libéré Konna, n’a pas été jusqu’au bout pour libérer Kidal. Simplement, parce que la France avait la volonté de s’installer définitivement au Nord du Mali afin d’y contrôler le sous-sol de cette zone très riche en ressources minières et d’hydrocarbures ».

Selon Ibrahim Djitèye, élève à Tombouctou, joint par téléphone, « Le départ de barkhane au Mali est une belle option pour le gouvernement malien. Cela va contribuer à l’amélioration de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national. Je crois que c’est une bonne chose. Parce que ça permettra à ce que la population puisse avoir confiance en son armée. Alors déjà les résultats de nos soldats sont bons depuis la fin de la coopération militaire avec la France. Je pense que le Mali avait commis une grave erreur en nouant un partenariat militaire avec son ancienne puissance coloniale. Depuis plusieurs années, la France n’a joué que le rôle du pompier-pyromane ».

Drahamane Cissé est enseignant à Tombouctou. Il a aussi été joint par téléphone.

« Je pense que le départ du Mali de la force française Barkhane est une bonne chose dans le sens où cette force, après neuf ans de présence, n’arrivait pas à s’acquitter de sa mission première qui est de sécuriser le Nord du Mali. Depuis sa venue, jusqu’à son départ, on n’arrivait pas à percevoir une grande avancée en terme de sécurisation de la population encore moins une nette diminution des attaques terroristes au Mali. Encore qu’elle est fortement soupçonnée, par la majorité des populations, d’être derrière plusieurs attaques des rebelles et de soutien au MNLA (Mouvement National de Libération d’Azawad).

Nous pensons que le temps nous donnera raison après leur départ. Car dès à présent des preuves sont en train d’être recueillies sur leur supposée implication en faveur des rebelles et terroristes contre les FAMAs dans cette guerre imposée au Mali. Donc de toute évidence, le Mali se portera mieux sans cette force Barkhane. Nous faisons confiance à nos FAMAs et nous sommes convaincus qu’ils seront en mesure de sécuriser le territoire national et de mettre fin à cette guerre que nous ne voulons plus. Nous commençons d’ailleurs à connaître les premiers résultats avec la montée en puissance de notre armée depuis le départ de Barkhane », nous a confié Drahamane Cissé.

Ousmane MOHAMADOU est facilitateur de « l’Association des Jeunes Pour le Futur(AJF). Il est aussi Secrétaire à la jeunesse et aux sports du parti Rassemblement pour la Justice et le Progrès (RJP)-Bureau national. Il est originaire de Gao. D’après lui : « Le départ de la force Barkhane est un soulagement pour les maliens. Ce départ est un nouveau vent de liberté et d’espoir. Nous nous rappelons tous que l’espoir qu’a suscité l’arrivée de la force Serval mue en Barkhane .Cet espoir a cessé d’animer les maliens lorsque la force serval avait interdit la rentrée à Kidal à l’armée malienne. Les français avaient démontré en ce moment un double jeu, en se révélant protectrice de la rébellion CEMA (Coordination des Mouvements de l’Azawad).

Barkhane sur le sol malien mettait en cause notre souveraineté, car empêchait notre armée de jouer pleinement sa mission régalienne. La force Barkhane faisait ce qu’elle voulait sur notre territoire et cela était inadmissible. Elle collaborait avec les terroristes au détriment de notre armée. Le départ de Barkhane est vraiment une opportunité pour les Famas de se remettre en cause, de se corriger, pour être plus performante, mieux équiper, se former….

Le départ de Barkhane offre au Sahel, en général et au Mali en particulier, l’occasion de mieux s’organiser militairement. Cela, en sachant que la lutte contre le terrorisme demande une synergie des forces armées des différents pays du Sahel, par exemple : le partage de renseignement. Il faudra, tout de même reconnaitre que la présence de Barkhane a permis de neutraliser des terroristes, construire des écoles, creuser des forages, des camps militaires transférés à nos FAMAS lors de son départ ».

Sabane Ahmadou Touré, il est diplômé en Sciences Humaines et Sciences de l’Education et Enseignant de formation.

Pour lui : « Les français étaient venus dans le seul but de piller les ressources du Mali que de l’aider. Plus mal, la France mobilisait tous ses moyens pour semer la zizanie entre les maliens. Elle fournissait aux bandits des armes pour déstabiliser le Mali afin de pouvoir s’éterniser sur le sol malien. Personnellement, je crois que si quelqu’un vient t’apporter son aide, juste après il doit partir. Mais la France voulait rester. Le départ de la France est une bonne chose pour le Mali. Par ce que c’est une occasion pour les militaires maliens de s’affirmer sur le champ de batailles et gagner la confiance du peuple. Ensuite, montrer au monde entier que sans l’aide militaire de la France et de l’Europe le Mali peut se défendre comme il l’a toujours fait ».

Abdramane Hamidou Maiga dit Adouma est Agent de Santé, chargé de Nutrition. « Je peux dire qu’aujourd’hui la situation que vit le Mali, après le départ de barkhane, est une bonne chose. Car, les puissances occidentales ne visent que leurs intérêts en Afrique précisément au Mali. Nous sommes victimes de la richesse de notre sous-sol, ils ont réussi a manipulé une partie de la population à qui ils ont fait croire une indépendance imaginaire. Les Français, sont à l’origine de la déchirure du tissu sociale au Mali. Ils ont créé des tensions au sein de nos populations », opine-t-il.

Enquête d’opinion réalisée par Bata Kamissoko (stagiaire)

Commentaires via Facebook :