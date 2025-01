En marge de la célébration du 64ème anniversaire de la fête de l’ Armée malienne, la ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, a procédé le 20 janvier 2025 à une importante donation aux veuves et orphelins. Ladite cérémonie s’est déroulée sur le terrain Siaba à Lafiabougou en commune IV du district de Bamako.

« La célébration de la fête de l’Armée malienne, le 20 janvier, est un moment de recueillement, de reconnaissance, de solidarité et d’engagement patriotique. C’est aussi un devoir de mémoire pour tous les sacrifices consentis par nos braves militaires pour garantir la sécurité et l’intégrité de notre cher pays. », a déclaré le ministre en charge de la promotion de la femme, de l’ enfant et de la famille, Diarra Djénéba Sanogo au cours de cette cérémonie de remise de dons. Qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la solidarité entre les populations civiles et militaire, en plus des veuves et orphelins des militaires ainsi que d’autres femmes vulnérables des civils, singulièrement celles qui travaillent dans des conditions précaires, tel le tri des ordures, a fait savoir Mme le ministre Djénéba Sanogo Diarra.

La présidente de l’Association des femmes veuves du Camp de Kati Yattara Aminata Samaké au nom des bénéficiaires, a vivement remercié le gouvernement pour son assistance et formulé des bénédictions à son endroit. Des paroles de gratitudes soutenus par celles de la présidente du réseau cohésion sociale lors de son intervention ainsi que les autres intervenants à ne citer que la présidente de la société civile, le président de la RECOTRADE et le Chef de Coordinateur des quartiers de Bamako et leurs représentants de la commune IV du district de Bamako.

La cérémonie a été marquée par différentes prestations artistiques et des discours hommage et de soutien à l’Armée malienne.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

