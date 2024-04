En ce mois de générosité mais surtout de dévotion qu’est le Ramadan, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a convié des organes de presse à une cérémonie de rupture de jeûne dans son enceinte mercredi 3 avril. La cérémonie a été placée sous le signe : pardon-communion-acceptation.

A la place de la traditionnelle conférence de presse mensuelle, reportée pour des raisons de Pâques, la Dirpa a organisé en l’honneur des médias une cérémonie de rupture de jeûne. Selon le directeur de la Dirpa, il s’agit de magnifier ce mois en se retrouvant entre partenaires et collaborateurs. Pour cette raison, la rencontre a été placée sous le signe de la communion, du pardon et de l’acceptation dans nos différences. « Communion parce que nous travaillons ensemble et nous sommes obligés de le faire pour réussir nos différentes missions. Pardon, parce que le travail à effectuer ne se fait pas sans souvent des malentendus et acceptation dans nos différences parce que nous n’avons pas les mêmes cultures, les mêmes coutumes, les mêmes habitudes. Toute chose que nous devrons prendre en compte dans nos relations », a expliqué Souleymane Dembélé. De ce fait, le Colonel-major a formulé des vœux pour l’ensemble du Mali.

« C’est un mois de dévotion. Puisse Allah nous couvrir de sa miséricorde. Puisse Allah, dans sa mansuétude, faire adoucir les cœurs. Puisse Allah, dans son omniscience, son omniprésence et son omnipotence, faire régner la paix au Mali », a-t-il invoqué.

Après la rupture, une prière collective a aussi été effectuée par l’ensemble des convives. La rencontre a également enregistré la présence d’anciens directeurs et agents de la Dirpa.

