Le chef d’état-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra a présidé la cérémonie d’ouverture de la rentrée solennelle de la 2ème promotion de l’École de guerre du Mali (EGM) qui compte une vingtaine d’officiers.

C’était le mardi 3 janvier 2023 dans l’enceinte de ladite école. L’événement s’est déroulé en présence du commandant de l’EGM, du recteur de l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB), des chefs d’état-major et directeurs de services, d’éminentes personnalités, des autorités politiques, religieuses et coutumières de la Commune V du District de Bamako.

Cette cérémonie est le symbole qui permet à l’Ecole de rayonner davantage et peut s’ériger en tradition pour créer une bonne ambiance au début de l’année académique. La mission de l’Ecole est de former des chefs militaires immédiatement capables d’exercer des responsabilités de haut niveau avec une vision prospective sur les enjeux sécuritaires.La leçon inaugurale à l’occasion de cette rentrée académique avait pour thème : «La Transition politique au Mali entre nécessaire rupture et souhaitable continuité» présentée par le Recteur de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), le Professeur Bouréma Kansaye.

Selon lui, la Transition est un concept polysémique employé en sciences politiques, dans le domaine de l’environnement, en économie et dans bien d’autres domaines. Dans son exposé, le Professeur a mis l’accent sur l’unité nationale et la démocratie. Pour lui, le retour à l’ordre constitutionnel tant souhaité doit être accompagné de réformes politiques et institutionnelles, importantes pour donner une solide stabilité aux institutions politiques du Mali. A ses dires, il faut revisiter la démocratie afin de raviver l’enthousiasme d’antan pour une participation démocratique chez les maliens.

Le commandant de l’École de guerre du Mali, le général de division Oumar Dao a déclaré que de nombreux défis ont été relevés pendant la 1ère année académique et qui resteront une expérience gravée dans les mémoires. Selon le général de division Dao, l’École de guerre du Mali, s’inspirant de la forte volonté des plus hautes autorités politiques de construire un outil de défense à la hauteur des besoins de sécurité nationale, ambitionne de devenir un véritable pôle d’excellence, d’enseignement militaire supérieur à caractère scientifique.

Toute chose qui favorisera l’acquisition d’une vision prospective et multidimensionnelle du monde par des cadres militaires et civils de haut niveau. S’adressant aux auditeurs de la 2èmepromotion, le Commandant de l’Ecole les a rassurés de la bonne qualité de l’enseignement qu’ils recevront afin de les aider à réussir la transition intellectuelle vers les responsabilités futures qui seront les leurs au service de la défense nationale.

Le chef d’état-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra a salué la pertinence du thème de la leçon inaugurale. Il a aussi noté que la période de Transition en cours est marquée par des défis importants mais aussi qu’elle offre des opportunités pour aller de l’avant.

Le général de division Diarra a déclaré qu’il revient à l’Ecole de Guerre d’être et de demeurer le creuset de la pensée stratégique nationale et le cadre de formation pour le renforcement des capacités de la chaine de commandement au plus haut niveau de l’ensemble des Forces de défense du Mali. Il réitéré sa vive satisfaction devant le brillant résultat obtenu par les auditeurs de la 1ère promotion. Pour clore, il a félicité les nouveaux stagiaires tout en les exhortant à s’inscrire résolument dans cet esprit de performance dans l’acquisition des compétences.

Source : DIRPA

