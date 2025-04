En soutien aux forces armées maliennes : Une grande mobilisation pour dire “Non” à l’agression algérienne !

Pour soutenir les Forces armées maliennes (FAMa) suite à la destruction d’un de leurs drones de reconnaissance par l’Algérie, les forces vives de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) se sont rassemblées, le 8 avril 2025, devant l’ambassade de la République d’Algérie à Bamako, pour exprimer leur colère. La marche a rassemblé de nombreux manifestants dont les mouvements, associations, représentants politiques et autres.

La devanture de l’ambassade algérienne a refusé du monde mardi dernier suite à l’appel de plusieurs associations et mouvements de la société civile malienne qui ont battu le pavé pour exprimer leur mécontentement et condamner avec la dernière énergie l’abattage d’un drone malien sur le territoire malien par l’armée algérienne.

Sous un soleil de plomb, les manifestants brandissaient des banderoles et criaient des slogans : “L’Algérie est un Etat terroriste”. Les manifestants n’étaient pas que des Maliens ; des ressortissants des autres pays de l’AES, le Burkina et le Niger, se sont joints à cette protestation, de même que des Ivoiriens.

“Nous sommes là aujourd’hui avec nos frères maliens pour dire aux Algériens qu’ils ont une mémoire très courte. Lorsque la France les tuait, le Mali était là pour soutenir l’Algérie. Et c’est comme ça que l’Algérie dit merci au Mali ? L’Algérie est un Etat ingrat”, s’est indigné un jeune Ivoirien du nom de Kalifomi.

Même raisonnement chez Dr. Mohamed Kassoum Djiré, président du mouvement Sentinelle du Mali Kura, qui n’est pas passé par quatre chemins pour dénoncer la destruction du drone malien qu’il qualifie d’acte ignoble.

“L’Algérie et le Mali ont un lien historique par l’histoire. Malheureusement, le peuple malien s’est vu poignarder par l’Algérie que le Mali a soutenue dans sa lutte pour l’indépendance. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des injures contre l’Algérie, mais nous condamnons l’acte ignoble de l’Algérie à travers la destruction de notre drone”, a soutenu M. Djiré.

Abdoul Niang, président des Forces vives de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel de poursuivre que rien ne saurait justifier cet acte d’agression ignoble à part une volonté claire de protéger les terroristes en violant aussi la souveraineté du Mali.

Ce qui constitue, selon lui, un affront à notre peuple, et une menace directe contre l’Alliance des Etats du Sahel, qui incarne aujourd’hui la résistance des peuples sahéliens face à l’ingérence géopolitique, au terrorisme et à la recolonisation rampante de notre espace.

Pour Abdoul Niang, les Forces vives de I’AES dénoncent avec force cette provocation inadmissible de la part d’un pays voisin, avec lequel l’AES partage des liens historiques profonds tout en rappelant que le Mali, sous la conduite du président Modibo Kéïta, a été l’un des premiers soutiens de la lutte du peuple algérien pour son indépendance, en offrant son appui diplomatique, politique et logistique à la guerre de libération nationale de l’Algérie.

A l’en croire, les mouvements affiliés à son organisation déplorent qu’aujourd’hui, cette même Algérie serve de sanctuaire et de base arrière des groupes armés terroristes, qui sèment la mort et le chaos dans le Sahel et pactise avec la France contre le Mali de Modibo Kéita dans le cadre de ce que le ministre français a annoncé il y a quelques jours seulement à Alger : “la reprise de la coopération entre les services des renseignements, le dialogue stratégique sur le Sahel”.

Il a réaffirmé le soutien indéfectible de son organisation au gouvernement de Transition du Mali, aux vaillantes Forces de défense et de sécurité, ainsi qu’à l’ensemble des Etats membres de I’AES en appelant les peuples du Sahel notamment ceux du Mali, du Burkina Faso et du Niger, à rester mobilisés, unis et vigilants face aux velléités d’ingérence géopolitique, aux manipulations médiatiques et aux actions subversives visant à affaiblir notre unité et à briser notre élan de libération collective.

“L’heure est à la solidarité, à la résilience et à la fermeté. L’histoire retiendra que les peuples sahéliens se sont levés pour défendre leur destin”, a-t-il ajouté.

Présent sur les lieux de la manifestation, l’activiste Boubou Mabel Diawara, dira qu’ils sont sortis pour défendre le Mali, victime d’agression de la part de l’Algérie. “Nous n’avons pas peur de l’Algérie. L’acte que l’Algérie a posé est un acte terroriste à travers l’abattage d’un drone appartenant aux Forces armées maliennes(FAMa)”, a-t-il martelé.

Notons qu’en réaction à cette agression perpétrée par l’Algérie contre notre pays, des manifestations se sont tenues dans plusieurs localités du pays, notamment dans la ville garnison de Kati.

Selon nos informations, d’autres marches sont prévues dans les jours à venir pour dénoncer le soutien de l’Algérie aux groupes terroristes qui sévissent au Mali et l’abattage de notre drone par les Forces armées algériennes. Il sied de préciser qu’aucun incident n’a été signalé, ni devant l’ambassade d’Algérie, ni dans la ville de Kati.

A titre de rappel, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone de l’armée malienne s’est écrasé à Tinzawatène, ville frontalière entre le Mali et l’Algérie. Quelques heures après l’incident, le ministère algérien de la Défense déclare avoir “abattu” un drone ayant violé son espace aérien en provenance du Mali. Le Gouvernement malien a réagi dans un communiqué daté du dimanche 6 avril 2025.

Face à cet acte terroriste de toute évidence prémédité, l’Ambassadeur algérien à Bamako a été convoqué en guise de protestation ; le Mali se retire avec effet immédiat du Comité d’État-Major Opérationnel Conjoint (CEMOC) ; et le Mali porte plainte devant des instances internationales contre le régime algérien, pour actes d’agression.

Boubacar Païtao et Aoua Traoré

Commentaires via Facebook :