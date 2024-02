260 millions de F CFA. C’est la valeur du don d’équipements médicaux offert par la Société Yara Oil aux Forces de défense et de sécurité en vue d’accompagner les efforts des autorités de la Transition. Un geste fortement salué et apprécié par les autorités militaires.

La Société Yara Oil, entreprise citoyenne 100 % malienne, sous le leadership de Mamadou Yara vient de jouer sa partition en vue d’accompagner les efforts des autorités de la Transition auprès des Forces de défense et de sécurité. Cela à travers la remise d’un important don d’équipements médicaux d’une valeur de 260 millions F CFA. Il s’agit bien d’un conteneur 40 pieds d’équipements et de matériels composés de chaises roulantes, de matériels de pansement, de laboratoire, des matelas, entre autres.

Cette donation s’inscrit en droite ligne de la responsabilité sociétale d’entreprise, qui demeure l’une des priorités du 1er responsable de la Société. Il s’agit de faire profiter à tous les Maliens les bénéfices engrangés par Yara Oil.

Compte tenu de l’importance du don aux Forces de défense et de sécurité, le chef d’Etat-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a tenu à présider cette remise, le vendredi 16 février 2024. Elle s’est déroulée dans les locaux de l’Etat-major général des armées en présence du directeur adjoint du Service de santé des Armées, le colonel-major Seydou Alassane Maïga, et plusieurs responsables. Et la Société Yara Oil était représentée par la directrice des relations publiques et Fondation Yara Oïl, Kagni Touré, accompagnée pour la circonstance par le Directeur Général Adjoint de Yara Oil, Moussa Yara et son partenaire Madani Sissoko dit Kida, président du Conseil Patronat de Ségou.

“Les membres de la Société Yara Oil se joignent à moi pour vous adresser nos sincères remerciements pour avoir rehaussé par votre présence l’éclat de cette cérémonie ce, malgré vos multiples occupations. Ce don de la Société Yara Oil et ses partenaires a pour but d’accompagner l’effort de nos plus hautes autorités dans le cadre des œuvres sociales destinées aux Forces de défense et de sécurité du Mali. Il s’agit des matériels et d’équipements médicalisés pour ceux et celles qui ont opté pour le sacrifice suprême pour le Mali, qu’ils en soient salués”, dira la directrice des relations publiques de Yara Oil. Avant de souligner qu’“aucun sacrifice n’est de trop pour accompagner nos Forces de défense et de sécurité. Nous leurs devons tout”.

Pour elle, cette donation symbolique venant d’une société malienne, fera face aux besoins énormes de nos braves soldats et contribuera, ajoutera-t-elle, à la réalisation de leur mission ultime, qui est la sauvegarde et la protection du territoire national. Avant de rendre un hommage mérité aux blessés de guerre et aux soldats tombés sur le champ d’honneur.

Visiblement très heureux, le directeur adjoint du Service de santé des Armées le colonel-major Seydou Alassane Maïga a saisi cette opportunité pour adresser ses remerciements à la Société Yara Oil pour ce geste hautement salutaire à l’égard des FAMa. Selon lui, ces équipements serviront sur le plan organique, opérationnel et la prise en charge médical des blessés de guerre.

Le chef Etat-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra, a également remercié toute l’équipe de la Société Yara Oil sous la conduite de Mamadou Yara pour ce geste patriotique.

L’un des temps forts de cette cérémonie aura été la remise symbolique des équipements avant la visite de l’un des camions contenant du matériel.

Notons que la Société Yara Oil, une référence dans le secteur de l’hydrocarbure, fait partie des entreprises les plus dynamiques du Mali. Cette société qui emploie des centaines de Maliens, s’impose au Mali de par la qualité de ses produits et le sérieux dans le travail. Première société privée malienne titulaire de l’agrément d’importation d’hydrocarbures au Mali, Yara Oil offre depuis des années des services performants à l’ensemble de ses clients et partenaires industriels et miniers.

El Hadj A.B. HAIDARA

