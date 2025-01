Feu Général de brigade Toumany Sissoko : Une riche carrière militaire et diplomatique

Le Général de brigade Toumany Sissoko porte le nom de la 46è promotion de l’Emia de Koulikoro. Un grand honneur pour sa famille et ses anciens compagnons d’armes.

Né vers 1947 à Kakoulou, Cercle de Kayes, le Général de brigade Toumany Sissoko a eu une carrière militaire remarquable au sein de l’armée malienne. Fils d’Issa dit Yassa Sissoko et de Goundo Sakiliba, il s’engagent volontairement dans l’armée le 11 novembre 1969, pour une période initiale de trois ans.

Après avoir suivi une formation d’officier à l’École militaire interarmes (Emia) au sein de la promotion du Général Abdoulaye Soumaré, il est affecté au 12è bataillon de combat. Tout au long de sa carrière, le Général de brigade Toumany Sissoko assume de nombreuses responsabilités. Il est notamment commandant de la 6è compagnie de combat de 1976 à 1979, puis de la 123è compagnie d’infanterie motorisée en 1982 et de la 12è compagnie motorisée en 1983. Le 31 janvier 1986, il devient commandant du Cercle de Kidal, illustrant son fils engagement et son dévouement envers son pays.

Après avoir suivi le cours de Capitaine à Montpellier, en France en 1978, il a continué à enrichir ses compétences et sa connaissance stratégique à travers diverses étapes de haut niveau. L’un de ses réalisations notables est l’obtention du diplôme de l’école de guerre en République fédérale d’Allemagne en 1988, une reconnaissance prestigieuse qui témoigne de sa maîtrise des concepts militaires avancés. Par la suite, il a élargi ses horizons académiques à l’école des hautes études de la défense nationale en France, une institution réputée pour les anciens des dirigeants dans le domaine de la défense.

Feu le Général de brigade Toumany Sissoko a mené une carrière militaire exemplaire, marquée par une ascension constante à travers les rangs de l’armée malienne, démontrant ainsi ses compétences et son leadership exceptionnels. Après avoir obtenu le grade de Lieutenant en 1974, il a progressé régulièrement, devenant Capitaine en 1978, puis Commandant en 1986, Lieutenant-colonel en 1989, Colonel en 1992, et enfin Général de brigade en 2007.

Ses qualités remarquables lui ont permis d’assumer des responsabilités de haut niveau, notamment le poste de directeur de l’état-major tout en étant commandant du Centre d’instruction de Koulikoro en 1988. Il a également servi comme chef d’état-major. major adjoint de l’Armée de terre et de la Garde républicaine entre 1991 et 1992, avant de devenir chef d’État-major général des armées de 1992 à 1995.

Le général de brigade Toumany Sissoko a eu une carrière remarquable, tant sur le plan militaire que diplomatique. Après avoir servi comme chef de cabinet au département de la Défense et des Anciens combattants en 2001, il a apporté son expertise au plus haut niveau en tant que conseiller spécial du Président de la République en 2002.

Sa carrière diplomatique, entrée en 1995, l’a amenée à représenter le Mali en tant qu’attaché militaire à l’ambassade du Mali en Chine. Par la suite, il a servi comme ambassadeur du Mali au Burkina Faso et au Niger, avec résidence à Ouagadougou, et enfin comme ambassadeur au Ghana, Togo et au Bénin avec résidence à Accra. Le Général Sissoko a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2014. En reconnaissance de ses contributions significatives et des services rendus à la nation, il a reçu plusieurs distinctions.

Il a été fait Chevalier, Officier, puis Commandeur de l’Ordre national du Mali, témoignant ainsi de son engagement et de son intégrité professionnelle. En outre, ses compétences militaires ont été reconnues au-delà des frontières nationales, puisqu’il a reçu la Croix de la valeur militaire française en 1994. Le Général de brigade Toumany Sissoko est décédé le jeudi 25 août 2016 à Bamako. Depuis hier et la sortie de la 46ème promotion de l’Emia, le natif de Kakoulou est devenu un homme «immortel».

Amara Ben Y Traoré

