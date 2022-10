La culture de l’excellence, la reconnaissance du mérite et la récompense du sacrifice… Voilà d’un trait, le levain adéquat qui suscite de nos jours, le courage, la discipline dans les faits et l’engagement sans faille des hommes de la Garde Nationale, sur les théâtres d’opération. Leur Chef d’état-major, le Général Elisée Jean Dao et tout son staff sont en contact permanent avec ces hommes sur le terrain et leur rend souvent visite sur les théâtres d’opération. Une dynamique à encourager !

« Les défis qui nous attendent sont nombreux et inévitables. En clair, il s’agit de nous battre, de nous battre avec détermination, responsabilité et discernement », a lancé comme message le Général de Brigade Elisée Jean Dao, lors de la cérémonie de décoration des éléments valeureux de Boulkessi et de Mondoro. Un message qui a été perçu à sa juste valeur par les hommes de la Garde nationale. Cela pour la simple raison qu’il provient d’un officier supérieur, qui durant toute sa carrière militaire a servi avec courage et exemplarité. Il continue de cultiver les mêmes valeurs au sein de la Garde Nationale qu’il dirige aujourd’hui. Un corps très respecté et contribue en grande à la bonne renommée des Forces Armées Maliennes, qui montent en puissance.

En effet, ces résultats encourageants au-delà des efforts de nos autorités à rendre notre armée plus forte et plus équipée sont dus aussi à des actions hautement symboliques et stratégiquement significatives. Telles des actions de réconfort moral, notamment les visites sporadiques de la hiérarchie aux hommes sur le terrain, les assurances d’indemnisation à l’endroit des ayants droits des victimes et surtout la reconnaissance du mérite. Comme cela fut le cas vendredi à l’endroit des 26 éléments de la Garde nationale des zones de Boulkessi et de Mondoro.

Depuis des années, notre pays traverse une crise sécuritaire qui a poussé certains de nos compatriotes à se réfugier, des villages dévastés, des cultures brulées. A un moment donné, on perdait tout espoir parce que nos militaires perdaient du terrain face aux forces du mal surtout au Centre. Et depuis l’avènement de ces autorités de la Transition, cette situation a changé et l’armée a pris le dessus sur les terroristes. N’est-ce pas le fruit du travail, du sacrifice et de courage. Notre armée est à féliciter puisque nous savons tous que leurs opérations n’ont jamais été faciles sur le terrain à cause de la ruse des terroristes soutenus par certaines puissances occidentales, mais malgré tout, nos hommes n’ont jamais eu peur de les affronter et aujourd’hui les lignes bougent. Ces hommes doivent être félicités et encouragés pour les sacrifices qu’ils font pour la protection des populations et de leurs biens. C’est pour cette raison, qu’il sied de saluer à juste titre l’initiative du l’Etat-major Général des Armées et de la Garde Nationale du Mali d’avoir décerné des médailles pour certains éléments de l’armée de Mondoro et Boulkessi, des zones difficiles et très compliquées. Et cela doit continuer dans les autres disciplines de l’armée pour encourager ceux qui se sacrifient pour la nation. Bravo à la hiérarchie de la Garde nationale !

A Tounkara

