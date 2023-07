C’est à la Place d’Armes de l’Etat-major de la Garde Nationale sis à N’Tomikorobougou que s’est déroulée la cérémonie de remise officielle de l’Etendard au Groupement Tactique d’Intervention (GTI) SCORPION, couplée à la fin de la formation de la 2ème cohorte du Service National des Jeunes ainsi que celle des élèves ajournés des Certificats d’Aptitude Technique N°1 et 2. Cette cérémonie présidée par le Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra s’est tenue en présence du Chef d’Etat-major de la Garde Nationale du Mali, Colonel Famouké Camara et des Anciens Chefs d’Etat-major de la Garde Nationale, Général Yamoussa Camara et Gabriel Poudiougou.

Les interventions, la remise symbolique des Attestations aux 3 premiers de la promotion des Elèves-Gardes de la 2ème Cohorte du Service National des Jeunes, la remise officielle de l’Etendard au Commandant du GTI-SCORPION et le Défilé Militaire ont été les temps forts de cette cérémonie.

En effet, cette cérémonie a débuté par la revue des Troupes par le Chef d’Etat-major Général des Armées, Général de Division Oumar Diarra et celui de la Garde Nationale du Mali, Colonel Famoukè Camara, s’en est suivie par l’observation d’une minute de silence à la mémoire des victimes tombées sur le Champ d’honneur pour la Défense de la Patrie.

Renforcer et perfectionner les capacités opérationnelles !

C’est le Commandant des Organismes de Formation et d’Entrainement, Cheick Oumar Touré qui a ouvert la série d’interventions. Evoquant la sortie des Elèves des Certificats d’Aptitude Technique (CAT) N°1 et N°2 ajournés et des Elèves Gardes de la 2ème Cohorte du Service National des Jeunes (SNJ) de la Garde Nationale du Mali, il précisera que ladite formation a concerné 34 élèves dont 33 au Certificat d’Aptitude Technique N°2 et 1 au Certificat d’Aptitude Technique N°1 dont la durée était de 15 semaines. Elle avait pour but, dira-t-il, de renforcer et de perfectionner les capacités opérationnelles des futurs chefs de groupes et chefs d’équipes afin de rehausser le niveau de nos vaillants soldats sur les différents théâtres des opérations au regard des défis du moment. Durant laquelle, les élèves ont appris et exercé avec aisance des modules, tels : l’instruction militaire tactique et technique ; l’éducation physique et sportive et la formation morale et sociale.

Pour parler de son Unité, le Commandant du Groupement Tactique d’Intervention (GTI) SCORPION, le Colonel El Mahdi AG Alhassane a souligné que celle-ci est composée d’Unités légères caractérisées par leur souplesse et leur réversibilité tant dans leur structure que dans leurs missions. Ce qui confère à ce groupement une excellente polyvalence du domaine de la DOT que dans celui de la sécurité publique.

Un GTI doté de nouvelles connaissances !

Il développe que l’appellation ‘’SCORPION’’ du GTI incarne l’esprit belliqueux et d’agressivité qui caractérisent ses éléments. Toujours embusqués et prompts à neutraliser l’ennemi. Que leurs traits caractéristiques sont l’abnégation et le sacrifice. S’adressant au Chef d’Etat-major Général des Armées, Colonel AG Alhassane fera savoir que le GTI SCORPION a bénéficié d’une préparation opérationnelle avant son déploiement respectivement au Centre de TOUBANISSO à Samanko pour une durée de 4 semaines. Qui a permis d’accroitre les compétences et connaissances du personnel. Ce, pour la simple raison que lors de ces formations, le choix a été porté sur des thèmes comme la planification et l’exécution des missions opérationnelles, l’amélioration des conditions physiques, les cours pratiques en armements et des séances de combats pratiques suivies des séries de tir avec toutes les armes en dotation.

« Au niveau des pôles de compétence, le GTI dispose d’une équipe de Guidage Aérien Tactique Avancé Garde formé par le personnel de l’Armée de l’Air et d’équipe EOD au Centre de déminage et de dépollution du Génie Militaire » a-t-il indiqué et de renchérir qu’à l’issu de sa POAD, le GTI a bénéficié des moyens (roulants, de transmission et d’Armements), avec comme cadre d’emploi initial la sécurisation du processus électoral dans le concept TILECOURA décliné du plan MALIKO. Et ont pris l’engagement de relever le défi comme le dit leur serment : « Soldat de la loi animé d’une même volonté : ne pas démériter ». Et que l’Etendard reçu flottera au-dessus de tous les terroristes parcourus par le GTI SCORPION et pour toujours. Un signe visible de la souveraineté retrouvée de la Nation.

Un étendard rempli de significations !

Au Chef d’Etat-major de la Garde Nationale du Mali, Colonel Famouké Camara d’affirmer que dans le cadre de l’Opération MALIKO, le Chef d’Etat-major Général des Armées, par décision N°2023-000243/CEM-GA/S/CEM-EGRE/SG du 12 Avril 2023, a institué un étendard au profit du GTI-SCORPION pour son engagement dans ladite Opération. Que cet étendard est l’emblème de l’engagement et du patriotisme de ce GTI, symbolisant la délégation du droit à utiliser les armes au nom du Peuple malien au prix du sacrifice ultime. C’est pourquoi, le CEM-Garde a invité le Commandant de ce GTI d’honorer cet emblème de la Nation en faisant preuve de leadership. De même : comprendre sa mission, s’approprier sa mission, s’assumer et remporter des succès militaires au profit des populations.

A la 2ème cohorte du Service National des Jeunes ainsi que celle des élèves ajournés des CAT N°1 et 2 et aux instructeurs et encadreurs, le Colonel Camara les a signifié ses vives félicitations pour le succès de la formation.

Quant au Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra, il a appelé à l’unité, à la cohésion et à la solidarité entre les forces de l’Ordre et de Sécurité avec un engagement sans faille pour continuer à renforcer les capacités. Cela, en vue de mettre en œuvre toutes les opérations planifiées pour répondre aux attentes du peuple, avant de donner toutes les assurances sur la disponibilité de l’Etat-major général des armées à leurs côtés.

La remise de l’Etendard au Commandant du GTI-SCORPION a été faite par le CEM-GNM, le Colonel Famoukè Camara. C’est le défilé militaire qui a mis fin à cette cérémonie.

Par Mariam Sissoko

