La direction de l’l’Information et des relations publiques des armées (Dirpa) a tenu sa traditionnelle conférence de presse pour faire le point sur les opérations du mois d’octobre. Selon le directeur de la Dirpa, la situation reste favorable aux Forces armées maliennes (FAMa).

Au cours de la conférence de presse, le colonel-major Souleymane Dembélé est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, les opérations exécutées en plus de livrer ses analyses de la situation sécuritaires. A l’en croire, durant le mois écoulé, 17 reconnaissances offensives et 44 frappes aériennes ont été menées contre les Groupes terroristes armés (GAT) avec des suspects interpellés à Kayes, Tombouctou, Gao et Sikasso.

« Le 1er octobre 2024, vers 17h00, un suspect dans une maisonnette près de la mission catholique de Kayes et un autre du nom de Souraka Ag Mohamed dans la commune de Nernaime (Tombouctou) ont, tous deux, été interpellés. Alassane Dicko, âgé de 22 ans qui serait un coursier et facilitateur des terroristes, a été également appréhendé par la Brigade territoriale de Gendarmerie de Gossi (Gao). Le 16 octobre 2024, les nommés Youssouf et Madou Traoré employés de commerce tous originaires de Sikasso, ont été surpris par les FAMa à Mamoribougou », a révélé le directeur de la Dirpa. Par ailleurs, il a ajouté que 6 incidents ont ciblé les Forces armées maliennes dont 2 obus tirés et des cas liés à l’utilisation d’engins explosifs improvisés (EEI).

Malgré ces quelques cas isolés, la Dirpa rassure que « la situation reste favorable à nos Forces » et explique que la diminution du nombre d’attaques et d’incidents liés à l’utilisation d’engins explosifs improvisés, en comparaison au mois précédent, dénote de la pression que les FAMa exercent sur les Groupes terroristes armés.

Faisant l’analyse de la situation sécuritaire du mois passé, le Colonel-major Souleymane Dembélé indique que les EEI ainsi que la saison pluvieuse ont impacté négativement la mobilité des Forces armées maliennes. Néanmoins, le directeur Dembélé a rassuré que « les FAMa tiennent réellement à rassurer la population que les efforts se poursuivront avec détermination pour garantir la sécurité citoyenne sur l’ensemble du territoire national. Elles resteront toujours mobilisées et engagées dans la lutte sans relâche contre les Groupes Armés Terroristes. »

Alassane Cissouma

