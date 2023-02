Lutte contre le terrorisme au Mali : L’armée invite les populations à se départir des groupes terroristes

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali, l’Etat-major général des armées invite les populations maliennes à se départir des groupes terroristes et à dénoncer incessamment toute complicité.

L’information a été rendue publique par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) que dirige colonel Souleymane Dembélé, à travers un communiqué publié le 07 février dernier.

Dans la nuit du 06 au 07 février 2023, les Forces armées maliennes ont mené une opération spéciale contre un Groupe armé terroriste (GAT) dans le secteur de Korientzé, région de Mopti.

Selon le communiqué de la Dirpa, au cours de cette opération, les FAMa auraient neutralisé 30 terroristes, des matériels récupérés dont 33 AK-47, 02 Lrac (Lance-roquette antichar), 97 chargeurs d’AK-47, 12 talkies walkies avec chargeurs, 01 grenade offensive, de grandes quantités de munitions et d’autres objets divers.

Côté FAMa, le document de la Dirpa précise qu’aucune perte en vie humaine ni de blessé n’a été enregistré. D’ailleurs, une action de fouille à NGorodia, dans le même secteur de Korientzé, a fait un bilan de 04 terroristes neutralisés, 04 AK-47, 01 talkie-walkie, 04 portes chargeurs et des objets divers récupérés.

En effet, cette opération est le résultat d’une série de collectes et d’analyses d’informations sur la chaine de commandement des groupes terroristes actifs dans le secteur. Le professionnalisme des FAMa dans cette longue période de précision des renseignements, de même que la rapidité et la surprise de l’action ont permis de réduire les dommages collatéraux à zéro.

« L’Etat-major général des armées informe que le ratissage contre les Groupes armés terroristes et leurs complices continueront sur l’ensemble du territoire national et que le combat contre ces groupes se poursuivront pour garantir la sécurité, la protection et la stabilité », rapporte la Dirpa.

Lutte contre le terrorisme :

Les opérations offensives des FAMa désorganisent les GAT

En réponse aux actions terroristes dans les théâtres et dans les régions Sud, les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé 65 terroristes, 42 interpellés dans les secteurs de Tenenkou, Sofara, Boni, Douentza, Bandiagara, Tessit, Ansongo et détruit 22 bases logistiques dans les secteurs de Douentza, Boni, Bandiagara, Tessit et Ansongo.

Ces informations ont été données à la presse par le Directeur de l’Information et des relations publiques des armées (Dirpa), colonel Souleymane Dembélé, à la faveur d’une conférence de presse tenue le lundi dernier dans les locaux de la Dirpa.

En effet, du 03 décembre 2022 à ce jour, les FAMa ont intensifié les opérations dynamiques en vue de rechercher et de neutraliser les combattants terroristes sur l’ensemble des zones d’opérations et autour de Bamako.

« Ces opérations ont maintenu la pression sur les Groupes armés terroristes (GAT) permettant ainsi les célébrations des festivités de fin d’année 2023 et du 20 janvier 2023 sans incidents majeurs malgré les menaces et ont donné de résultats satisfaisants », dira colonel Dembélé.

En plus des terroristes tués et d’autres interpellés, les FAMa ont aussi détruit 5 véhicules, 34 motos, 13 engins explosifs improvisés neutralisés ; et 3 PKM, 50 PM, 02 RPG, 20 carabines tchèques, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication d’engins explosifs improvisés (EEI), des moyens de communication, divers matériels, y compris des uniformes militaires, ont été récupérés.

« Les dividendes au profit des populations se résument à plus de 500 têtes d’animaux récupérées et remises aux autorités administratives au profit des propriétaires et 320 têtes de bœufs remises aux autorités locales de Dogofry », informe le directeur de la Dirpa.

Il indiquera que pendant la même période, 62 missions offensives ont été menées. Il s’agit de 22 opérations aéroportées dans les localités de Saré-Ibé, Borre (Koro), Kara (Macina), Balaguina, Simi-kanda (Bandiagara), Nadani (Niono), Sossobé (Tenenkou), Ganguel (Tenenkou), Sinzana (Niono), Singo, les localités de Douentza, Boni, boucle du Baoulé (Kita), Mourdiah (Nara), Korondoli (Sofara), secteur de Djenne, 20 missions de reconnaissances offensives dans les Secteurs de Sofara, Bandiagara, Konna, Douentza, Boni, Ansongo, Ménaka, 17 missions de frappes aériennes dont 03 avec les drones TB2 dans les secteurs de Boni, Douentza et Tenenkou et 03 opérations de frappes d’artillerie (Grad-2M) dans les secteurs de Ségou et de Sofara.

Selon le conférencier, les patrouilles FAMa dans la localité de Tihama (Ansongo) ont permis d’escorter et de porter assistance à plus de 450 personnes et leurs bétails à Ansongo, soumis à la pression et à l’embargo des terroristes.

Plus de 1000 véhicules civils ont été escortés sur l’axe Gao-Labbezanga. Cela s’ajoute le ravitaillement des populations de Tessit, Léléhoye, Tinama, Mondoro.

« L’intensification des opérations offensives a désorganisé les GAT en leur infligeant des pertes énormes. Cependant, ils gardent encore des capacités de nuisance à travers l’utilisation des EEI et des actions d’opportunité contre les cibles molles et les unités en mouvement. Aussi, ils continuent de maintenir la pression sur les populations dans les zones difficiles d’accès où ils survivent particulièrement à travers des actions de rackets », conclu-t-il.

