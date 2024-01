Mali : Forces armées maliennes : 2023, l’année des résultats probants

Le directeur de l’information et des relations publiques des Armées, le colonel-major Souleymane Dembélé, n’a pas caché sa satisfaction en évoquant le bilan de l’année dernière. C’était hier dans les locaux de son service au cours de la traditionnelle conférence de presse mensuelle sur la situation sécuritaire du pays.

Saluant le bilan satisfaisant des Forces armées maliennes (FAMa) au cours de l’année écoulée, il a indiqué que ces résultats ont été obtenus grâce à l’application des trois principes cardinaux qui gouvernent désormais l’action publique en République du Mali. Ces trois principes ont été déclinés en mode d’actions en menant des opérations sur l’étendue du territoire national et en toute autonomie, sans l’intervention d’aucune force étrangère, a souligné le premier responsable de la Dirpa. Ainsi, les FAMa ont été plus que jamais actives sur le terrain dans la recherche, la neutralisation et la destruction des sanctuaires, mais aussi des combattants terroristes. Les ennemis de la paix ont gardé des capacités de nuisance sans réussir à empêcher les militaires de mener à bien leur mission régalienne de protection des personnes et des biens.

Selon le colonel-major Dembélé, 2023 a été marquée par la confirmation de la montée en puissance des FAMa qui a permis de relever certains défis importants. Sur le plan sécuritaire, ce progrès se justifie par la bonne gestion de certains événements marquants en 2023. Il s’agit notamment de la continuité du renforcement des capacités des FAMa, la sécurisation de la Biennale artistique et culturelle à Mopti du 6 au 16 juillet , la sécurisation du examen référendaire du 18 juin à travers l’opération Tilékoura. S’y ajoute l’occupation des entreprises cédées par la Minusma, le retour de la Région de Kidal dans le giron Mali, et la création de l’Alliance des États du Sahel par le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Un pacte de défense mutuelle conclu le 16 septembre, qui a permis aux armées des trois pays de mener des opérations conjointes dans la zone des trois frontières, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour le chef des services de communication des Armées, cette montée en puissance des FAMa se repose sur trois axes à savoir : la solidarité, la chaîne de commandement unifiée et la cohérence entre le niveau politique et stratégique. Sur le retrait de la Minusma, le colonel-major a expliqué que conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations-unis, la Mission onusienne a rétrocédé une quinzaine de camps aux autorités maliennes et fermé son Quartier général à Bamako.

«Au 31 décembre 2023, toutes les forces étrangères ont été retirées de notre territoire et les entreprises réoccupées par les FAMa, malgré quelques déconvenues», a déclaré le colonel-major Souleymane Dembélé. «Globalement, nous pouvons dire que le bilan 2023 va au-delà des attentes». Cette satisfaction s’explique par le fait d’avoir réussi en six mois le contrat de la première phase du retrait de la force onusienne et la réoccupation de toutes ses entreprises. Cela, malgré les soubresauts et fourberies, n’a pas été victime de l’armée malienne. S’exprimant sur la reconquête de Kidal pour laquelle l’attente aura été longue, il a rappelé que finalement dans leur dynamique judicieuse de réoccupation du territoire national, les FAMa ont repris la ville le 14 novembre. «Cette ville stratégique qui était devenue un enjeu majeur de souveraineté pour le peuple malien», a commenté l’officier supérieur.

Par rapport aux perspectives pour 2024, le conférencier a assuré que les FAMa continueront à travailler sur les directives politiques en cours. Il s’agira pour nos forces d’être encore plus ambitieuses en termes de recrutement, d’équipements et d’impact sur le terrain. Mais aussi de travailler sur le retour de l’autorité de l’État et des services sociaux de base sur l’étendue du territoire national et sur la réduction de la violence. Par rapport à la situation actuelle dans la zone de Bandiagara précisément à Dialassagou, le conférencier a rassuré que les FAMa contrôlent le terrain malgré les attaques sporadiques des Groupes armés terroristes (GAT) auxquels les ripostes appropriées ont toujours été proposées. Pour terminer, le chef de la Dirpa a invité ses frères d’armes en tant que descendants de conquérants de grands empires à rester mobilisés à hauteur de mission. Car «la guerre n’est pas finie», at-il alerté.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :