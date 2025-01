Comparée aux autres années, la célébration du 64ème anniversaire de la création de l’armée malienne, s’est déroulée ce lundi, dans une plus grande sérénité. Au front, les résultats sont plutôt satisfaisants !

Dans un pays, il n’y a pas risque d’insécurité zéro. Au Mali, les forces armées maliennes font un travail remarquable dont les résultats sont de plus en plus visibles surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En effet, on enregistre moins d’attaques de masse et elles se déroulent en intervalles irrégulières. Ce qui n’était pas le cas, il y a quelques années. La récente attaque des groupes armés terroristes qui a eu une grande ampleur, est celle qui a eu lieu au mois de septembre 2024. Toutefois, les forces armées maliennes, doivent restées vigilantes car, le « monstre » bien qu’ayant subi des coups durs, n’est pas totalement hors d’état de nuire. Ils peuvent toujours frapper à tout moment pour faire comprendre qu’il leur reste un souffle de vie.

Du coup, la célébration de la création de l’armée malienne, la 64ème, s’est déroulée de façon plus détendue par rapport aux autres années, même si l’armée était sur le qui-vive pour parer à d’éventuelle attaques visant à gâcher la fête.

L’armée malienne revient de loin après avoir traversé des moments difficiles de son histoire. Le « repli stratégique » face à l’ennemi en 2013, vu par certains comme une abdication, a été l’une des pires humiliations de la vaillante armée malienne après la défaite de Kidal. Il fut un temps aussi, où l’armée malienne observait avec impuissance le massacre des populations qu’elle doit protéger de leurs ennemis. Une traversée du désert qui paraissait si longue autant pour l’armée malienne que pour les populations civiles qui, rappelons-le, n’ont jamais arrêté de soutenir leur armée même si par moment il y a eu des doutes sur sa réelle capacité à faire face à un ennemi qui paraissait plus armé et mieux organisé. On comprend que cet ennemi, recevait des renforts et soutiens qui venaient d’ailleurs dans le dessein de déstabiliser non seulement un pays (le Mali) mais toute la région (le Sahel). Aujourd’hui, les rapports de force ont changé. Les nouvelles autorités du pays, ont pris des décisions pour assurer et protéger la souveraineté nationale. Ces décisions ont eu un impact positif dans la lutte contre le terrorisme. Non seulement l’armée s’est dotée de matériel de guerre mais s’est organisée pour mieux combattre l’ennemi. Le contrôle de l’espace aérien est un élément déterminant dans cette lutte. L’analyse du contexte nous fait dire que l’armée malienne monte effectivement en puissance. L’ennemi est moins arrogant et semble plus désorganisé qu’avant. Il subit beaucoup de pertes. Quoiqu’il reste dangereux. On ne pouvait faire mieux en plaçant l’anniversaire de cette année sous le signe de la souveraineté. Les défis restent toutefois énormes et nous devons poursuivre nos bonnes initiatives.

El Hadj Tièmoko Traoré

Commentaires via Facebook :